Grande Prémio da Rússia: Toto Wolff, o patrão da Mercedes, critica as teorias "lunáticas

Lewis Hamilton terminou em segundo após problema no motor

Nico Rosberg tem agora 43 pontos de vantagem sobre Hamilton

Chefe da Mercedes: "A equipa não deixaria Hamilton ficar mal

Wolff respondeu com raiva às acusações que surgiram nas redes sociais após o Grande Prémio da Rússia, que foi ganho pelo colega de Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg.

Apesar de Hamilton - que tem tido uma campanha frustrante - ter ficado em segundo lugar em Sochi, a sua corrida foi afetada por um problema de motor.

Estava a pouco mais de sete segundos de Rosberg quando foi informado do problema e acabou por terminar a 25 segundos do seu colega, que tem agora 43 pontos de vantagem sobre ele no topo da classificação.

Isso levou alguns a avançar com teorias de que a Mercedes, uma equipa alemã, estava a "sabotar" os esforços de Hamilton para que o piloto alemão Rosberg pudesse ganhar o título de pilotos.

Mas Wolff, irritado, disse: "A equipa tem sido maltratada em algumas redes sociais e há teorias da conspiração por aí.

"Penso que é muito difícil levar as pessoas a sério quando estão deitadas nas suas camas com os computadores portáteis ao peito e enviam mensagens abusivas.

"É claro que não o fazemos deliberadamente. A minha reação a isto é que não quero ignorar este bando de lunáticos que pensam que faríamos mal a um piloto que foi duplo campeão do mundo para nós.

"Ele não nos desiludiu, e nós não o desiludiríamos. Este é um desporto mecânico - estas coisas acontecem".

Wolff salientou que os mecânicos da Mercedes trabalharam durante a noite depois de Hamilton ter sofrido uma falha de motor na qualificação.

"Estão a dar o seu melhor porque o Lewis é muito importante para nós", acrescentou. "Ele ganhou dois campeonatos com esta equipa. Perguntamo-nos o que se passa na cabeça das pessoas.

"A razão pela qual eu estou falando sobre isso é que eu quero proteger esses caras, porque eles estão sendo atingidos por comentários que são indesculpáveis, injustos e completamente abusivos sem razão.

O piloto disse que "não tinha dúvidas de que poderia vencer" e acrescentou: "Eu tinha o ritmo, mas depois tive um problema com o motor novamente, então tive que recuar".

A falha de motor que Hamilton sofreu na qualificação deixou-o em 10º lugar na grelha e seguiu-se a um problema semelhante na China, quando ficou na parte de trás da grelha e terminou em sétimo.

Falando após o contratempo em Sochi, ele disse: "Se acho que não vai voltar a acontecer? Não. Haverá problemas pela frente".

Mas também sublinhou que estava "muito feliz pela equipa" após a vitória de Rosberg e acrescentou: "Em qualquer desporto, ou em qualquer situação, a coisa mais fácil é saltar para o negativo.

"Só quero assegurar às pessoas que os meus homens estão a fazer um trabalho fantástico e que a culpa não é deles".

