Grande mestre adolescente "provavelmente fez batota" em dezenas de partidas, afirma o principal site de xadrez

O relatório de 72 páginas do Chess.com foi divulgado na terça-feira, um mês após a controvérsia ter eclodido num torneio de topo, quando o campeão mundial de xadrez acusou o americano de 19 anos de fazer batota.

De acordo com o relatório, referenciado pela primeira vez pelo Wall Street Journal, Niemann confessou em privado ter feito batota ao chefe de xadrez do site em 2020, o que o levou a ser temporariamente banido da plataforma.

O relatório disse que o Chess.com fechou a conta de Niemann em setembro, devido a seus reconhecimentos anteriores de trapaça, suspeitas sobre seu jogo recente e preocupações sobre o aumento acentuado e inconsistente em sua classificação.

"Embora não tenhamos dúvidas de que Hans é um jogador talentoso, notamos que os seus resultados são estatisticamente extraordinários", diz o relatório.

Niemann já tinha admitido publicamente ter feito batota em jogos online aos 12 e 16 anos, mas a investigação alegou que ele tinha feito batota mais recentemente.

Niemann não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

O Chess.com tem milhões de utilizadores e acolhe mais de 10 milhões de jogos de xadrez por dia, segundo os seus proprietários. Para detetar suspeitas de batota, o site utiliza um software que assinala jogadas suspeitas, comparando as jogadas de um jogador com as sugeridas por um motor de xadrez. Menos de 0,14% dos jogadores fazem batota no site, de acordo com o relatório.

Alegações de Carlsen

A controvérsia começou no mês passado, quando o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen acusou Niemann de fazer batota na Taça Sinquefield de 350.000 dólares em St.

"Acredito que Niemann fez mais batota - e mais recentemente - do que admitiu publicamente", disse o norueguês de 31 anos numa declaração publicada no Twitter.

"O seu progresso no tabuleiro tem sido invulgar e, durante o nosso jogo na Sinquefield Cup, tive a impressão de que ele não estava tenso ou mesmo totalmente concentrado no jogo em posições críticas, enquanto me superava de pretas de uma forma que penso que apenas alguns jogadores conseguem fazer. Este jogo contribuiu para mudar a minha perspetiva".

Carlsen retirou-se do torneio depois de perder com Niemann. A FIDE, o organismo que rege o xadrez a nível mundial, anunciou na semana passada que está a investigar as alegações de Carlsen.

O xadrez de tabuleiro é jogado cara a cara, em vez de online. Carlsen não forneceu detalhes sobre como Niemann pode ter feito batota.

Numa entrevista ao Clube de Xadrez de St. Louis no mês passado, Niemann disse que nunca tinha feito batota em jogos de tabuleiro.

"Fiz batota em jogos aleatórios no Chess.com. Fui confrontado. Confessei. E este é o maior erro da minha vida", disse ele. "E estou completamente envergonhado. Estou a contar ao mundo porque não quero deturpações e não quero rumores. Nunca fiz batota num jogo de tabuleiro. E, para além de quando tinha 12 anos, nunca fiz batota num torneio com prémios monetários".

De acordo com o relatório do Chess.com, fazer batota num jogo de tabuleiro pode envolver "vários métodos, tais como: sinais manuais de um treinador próximo ou aceder a um telefone na casa de banho, um dispositivo escondido num sapato ou um fio ou campainha colada ao corpo".

O relatório diz que o Chess.com não investigou tipicamente a batota em jogos de tabuleiro, mas acredita que o desempenho de Niemann em alguns jogos ao vivo "merece uma investigação mais aprofundada com base nos dados".

"Em nossa opinião, não há nenhuma evidência direta que prove que Hans trapaceou no jogo de 4 de setembro de 2022 com Magnus, ou prova que ele trapaceou em outros jogos OTB no passado", disse o relatório.

Fonte: edition.cnn.com