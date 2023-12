Destaques da história

GP dos EUA: "A F1 é o desporto perfeito para o mercado americano

O Circuito das Américas recebe o GP dos EUA a 23 de outubro

Lewis Hamilton procura reduzir a diferença de 33 pontos em relação ao rival Nico Rosberg

Bobby Epstein, presidente do Circuito das Américas - que acolherá o Grande Prémio dos Estados Unidos a 23 de outubro - pensa que tem a resposta.

"Podíamos oferecer a cidadania a Lewis Hamilton!" sugere Epstein ao programa The Circuit da CNN.

O piloto britânico está provavelmente demasiado ocupado para pensar em mudar-se definitivamente para os Estados Unidos - embora tenha uma casa no Colorado - uma vez que está desesperadamente a tentar defender o seu título mundial.

O poder do 10 - Como Lewis Hamilton conquistou o título mundial de F1 em 2015

Hamilton chega à corrida em Austin, Texas, 33 pontos atrás do seu companheiro de equipa da Mercedes, Nico Rosberg, no campeonato do mundo, com apenas 100 pontos em jogo nas restantes quatro corridas da época.

"Este ano, é importante que a corrida seja tão renhida", diz Epstein, antes do quinto Grande Prémio dos Estados Unidos, que terá lugar na popular pista texana.

"Este ano, as pessoas vêm não só para ver o vencedor, mas para ver a competição quando não se sabe o resultado [da corrida pelo título]."

'Melhor corrida em anos'

Hamilton conquistou o seu terceiro título mundial com a vitória nos Estados Unidos no ano passado, apesar de o furacão Patricia ter cancelado a qualificação até domingo e de a corrida ter começado numa pista molhada.

"Foi a melhor corrida dos últimos anos e teve a maior audiência da época", recordou Epstein, apesar do caos.

"Mas para as pessoas que estiveram no local, aprendemos muito sobre o que podíamos fazer. Tivemos 25 polegadas de chuva durante a semana e é difícil planear isso."

Epstein pode não ser capaz de controlar o tempo, mas tem algumas ideias sobre como aumentar o alcance da F1 nos EUA, onde a NASCAR é tradicionalmente o desporto automóvel mais popular.

"Neste momento, a maior parte do marketing da F1 é deixado ao critério do promotor local e penso que podemos oferecer muito mais se conseguirmos aumentar o seu perfil durante todo o ano", explicou Epstein, que reservou as estrelas pop Taylor Swift e Usher para actuarem durante o fim de semana da corrida.

'O desporto perfeito'

"É o desporto perfeito para o mercado americano porque é um período de tempo finito. Se tivermos uma corrida de duas horas, podemos incluí-la na nossa agenda do dia. A maioria dos desportos americanos pode demorar três ou quatro horas ou não se sabe quanto tempo.

"Mas para que a F1 cresça, é preciso um campeão americano... temos alguns pilotos promissores a surgir, mas vai demorar alguns anos. Vai levar algum tempo".

O californiano Alexander Rossi foi o último piloto americano a competir no Grande Prémio dos EUA, terminando em 12º lugar pela Marussia em 2015.

Depois de perder o seu lugar na F1, o piloto de 25 anos chegou às manchetes em 2016 como um surpreendente vencedor estreante das 500 milhas de Indianápolis pela Andretti Autosport. Rossi vai aparecer em Austin durante o fim de semana da corrida como uma lenda das corridas!

Os EUA e eles

Rossi está concentrado nas corridas em pista oval por enquanto, mas os fãs do Grande Prémio dos Estados Unidos terão pelo menos uma equipa americana para apoiar pela primeira vez em 30 anos, com as cores da Haas F1.

"A Haas está a melhorar o perfil da F1", disse Epstein. "Têm tido sucesso na NASCAR e noutras corridas.

"A base de fãs que os segue tem muita curiosidade em saber porque é que este tipo [o proprietário Gene Haas] passa da NASCAR para o que ele aspirava ser um nível diferente e mais elevado de corridas."

O empresário Haas, que juntou forças com o tricampeão da Sprint Cup Tony Stewart para formar a bem sucedida equipa Stewart-Haas Racing NASCAR em 2009, teve um sólido começo no seu primeiro ano de corridas na F1.

Com a potência e a tecnologia da Ferrari, a Haas F1 ganhou pontos logo no seu primeiro GP graças ao piloto francês Romain Grosjean e, na última corrida no Japão, ambos os carros ficaram no top 10 da qualificação pela primeira vez.

A chegada de uma promissora equipa americana a solo nacional pode também ajudar a assegurar o futuro da F1 nos EUA.

Isso pode ser reconfortante, considerando que as corridas clássicas no Brasil, Canadá e Alemanha ainda não foram confirmadas no calendário de 2017 da F1.

"Eu gostaria de ver mais 10 anos", disse Epstein sobre um possível novo contrato para a F1 ficar no Texas. "Acho que isso vai acontecer".

Fonte: edition.cnn.com