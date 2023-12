Destaques da história

GP de Espanha: Lewis Hamilton lidera a dupla da Mercedes

Lewis Hamilton vence o GP de Espanha

O líder do campeonato vence duas vezes consecutivas

Sebastian Vettel em quarto lugar

Depois da improvável vitória no Azerbaijão, esta foi a segunda vitória consecutiva de Hamilton na luta pelo quinto título mundial - e não podia ter sido mais confortável.

O seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, terminou mais de 20 segundos atrás, com Max Verstappen, da Red Bull, a completar o pódio.

O adversário mais próximo de Hamilton no título, Sebastian Vettel, da Ferrari, terminou num dececionante quarto lugar, prejudicado por uma segunda paragem nas boxes lenta que acabou por lhe custar pontos valiosos.

LER: Pilotos da Red Bull batem de forma chocante e Hamilton vence o caótico GP

Para completar uma tarde triste para a Ferrari, o seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen foi forçado a abandonar, deixando a Mercedes assumir a liderança do campeonato de construtores com uma vantagem de 27 pontos.

Hamilton liderou a partir da pole, com Vettel a passar à frente de Bottas para ficar inicialmente em segundo, mas atrás deles houve uma carnificina quando Romain Grosjean bateu no seu Haas, com os azarados Nico Hulkenberg (Renault) e Pierre Gasly (Toro Rosso) a colidirem com ele.

Enquanto os três carros eram retirados da pista, foi acionado um safety car, mas assim que este se afastou, Hamilton ultrapassou os seus rivais mais próximos.

"Senti uma sinergia com o carro que não tinha sentido durante todo o ano", disse o britânico, que conquistou a sua 64ª vitória na carreira e a terceira em Espanha no Circuito da Catalunha.

Vettel entrou para a segunda paragem em condições de Virtual Safety Car (VSC) quando o Force India de Esteban Ocon parou na pista.

Parecia um erro tático da Ferrari, mas o alemão disse que os pneus do seu carro estavam a desgastar-se mais rapidamente do que os dos seus rivais mais próximos e que não conseguia reduzir a diferença com rapidez suficiente em relação a Verstappen, que tinha ficado de fora.

Isso apesar de o jovem holandês ter cometido um erro durante o VSC ao tocar na traseira da Williams de Lance Stroll, perdendo parte de sua asa dianteira no processo.

LEIA: Sebastian Vettel vence o GP do Bahrein após mecânico ser atingido por carro da Ferrari

O australiano Daniel Ricciardo foi o quinto na segunda Red Bull, à frente do dinamarquês Kevin Magnussen na sua Haas.

O espanhol Carlos Sainz, da Renault, e o bicampeão Fernando Alonso, da McLaren, terminaram em sétimo e oitavo.

O mexicano Sergio Perez, da Force India, fez uma ultrapassagem tardia sobre Charles Leclerc, da Sauber, para ficar em nono, mas foi mais um desempenho impressionante do jovem monegasco, que esteve envolvido numa grande batalha inicial com o herói da casa, Alonso.

Hamilton vai para a próxima ronda no emblemático local de Monte Carlo com uma mola nos pés depois de uma condução imperiosa, registando vários recordes de volta enquanto construía a sua liderança vencedora.

"É assim mesmo, rapazes, excelente trabalho", disse ele à sua equipa no final da corrida, depois de ter descarregado as suas frustrações após um início de época lento com o arquirrival Vettel até à ronda anterior em Baku.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com