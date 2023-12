Destaques da história

GP da Bélgica: Lewis Hamilton conquista a vitória com uma condução dominante em Spa

Hamilton vence em Spa

Vettel reduz a vantagem de Vettel no campeonato

No 25º aniversário da primeira vitória de Michael Schumacher num Grande Prémio, Hamilton tentou imitar a lenda do automobilismo em grande estilo.

Para assinalar a ocasião, o filho de Schumacher, Mick, conduziu o carro do seu pai, vencedor do título em 1994, na pista de Spa, antes de os pilotos se baterem no famoso circuito.

Tal como Schumacher fez na sua 200ª corrida, Hamilton teve um desempenho imperioso para chegar à bandeira axadrezada em primeiro lugar.

O britânico já ganhou 58 dos 200 Grandes Prémios em que participou, incluindo três em Spa.

"Foi um fim de semana forte para mim e para a equipa", disse Hamilton a Mark Webber depois de descer do degrau mais alto do pódio. "A equipa fez um excelente trabalho e estou muito grato por todo o trabalho árduo.

"O Sebastian deu uma grande luta, mas foi isto que eu disse que vinha fazer, por isso consegui."

Depois de os companheiros de equipa da Force India, Sergio Perez e Esteban Ocon, terem colidido na volta 30, o safety car foi chamado por causa de detritos na pista, o que fez com que a corrida ficasse totalmente aberta.

Apenas cinco segundos separavam os cinco primeiros pilotos, antes de Hamilton e Vettel se afastarem do pelotão.

O alemão começou então a pressionar Hamilton, mas uma condução sem falhas significou que um verdadeiro desafio pelo primeiro lugar nunca se materializou.

"Foi muito intenso. Eu estava à espera que Lewis cometesse um erro, mas ele não cometeu", disse Vettel após a corrida. "Eu estava muito perto na largada".

Apesar de muitos pontos desperdiçados em Spa, o quarto lugar da Force India na classificação não parece estar ameaçado, mas o Diretor de Operações, Otmar Szafnauer, confirmou que já não permitiria que Perez e Ocon corressem, confirmando que, a partir de agora, seguirão as ordens da equipa.

Ocon, indignado, disse à Sky Sports que vai agora manter conversações com Pérez.

"Ele simplesmente me espremeu contra o muro a 300 km/h, arriscando minha vida, sem nenhuma razão. É suposto ele ser um profissional", disse o francês.

"Vou dizer-lhe a verdade, não vou ter medo dele. Se tiver de ser com palavras de homem, será."

Louco Max

Um Max Verstappen visivelmente frustrado foi forçado a se retirar pela sexta vez em 12 corridas nesta temporada, levando-o a questionar a confiabilidade de seu carro.

Nascido na Bélgica, o piloto holandês acenou para multidões de fãs vestidos de laranja que viajaram cheios de otimismo da vizinha Holanda.

Esse otimismo rapidamente desapareceu - tal como os "arrepios" de Verstappen antes da corrida - quando o carro do adolescente desistiu ao fim de apenas nove voltas.

Verstappen disse à Sky Sports que não aguentaria mais "muitas" desistências antes de considerar o seu futuro na Red Bull.

"Frustrado, desapontado e realmente não estou feliz", disse ele. "Para uma equipa de topo, isto não pode acontecer. No início, podemos dizer que é azar, que estas coisas acontecem.

"Mas se está a acontecer de novo pela sexta vez este ano, já não se pode chamar azar. Os adeptos compram bilhetes muito caros para virem ver a corrida e, depois de oito voltas, está tudo acabado.

"Além disso, é muito desmotivante porque trabalhamos arduamente durante todo o fim de semana, temos uma excelente qualificação e estamos ansiosos pela corrida, mas depois desistimos ao fim de oito voltas. Não sei o que dizer - é um ano muito difícil."

No entanto, foi uma história diferente para o companheiro de equipa de Verstappen na Red Bull, Daniel Ricciardo, que fez um reinício cintilante após o safety car para saltar do quinto para o terceiro lugar e conquistar o último lugar no pódio.

Radiante de orelha a orelha, o australiano orquestrou os fãs que assistiam em baixo, liderando a multidão numa série de ondas mexicanas.

"Sabia que nos tinham dado uma pequena oportunidade, por isso foi bom tirar partido disso com o Valtteri no reinício", disse.

