Golo tardio de Cristiano Ronaldo salva ponto dramático para o Manchester United na Liga dos Campeões

Josip Iličić marcou o primeiro golo do jogo aos 12 minutos. O corte de Duván Zapata caiu no esloveno à beira da área, e ele varreu a bola para casa.

Embora os italianos parecessem mais propensos a duplicar a vantagem, Cristiano Ronaldo empatou mesmo em cima do intervalo, finalizando a melhor jogada do United na primeira parte para restabelecer a igualdade.

Mas o golo de Zapata na segunda parte relançou a vantagem da Atalanta e, depois de uma pressão constante do United, Ronaldo marcou o seu segundo golo do jogo aos 91 minutos para salvar um ponto.

O ponto significa que, a dois jogos do fim do grupo, a situação está equilibrada, com o United no topo do grupo e com boas hipóteses de passar graças, em grande parte, a Ronaldo.

Após o jogo, Ronaldo disse que a sua equipa teve "um pouco de sorte" em conseguir um empate contra a Atalanta.

"Foi um jogo difícil, sei que quando jogamos em Bérgamo é sempre difícil, mas acreditámos até ao fim e estou muito feliz", disse à BT Sport.

"Nunca desistimos, acreditamos até ao fim, é um bom resultado para nós. O início foi difícil, sabíamos que a Atalanta ia fazer muita pressão, tem um treinador fantástico, quando joguei na Juventus era sempre difícil jogar contra eles. Tivemos um pouco de sorte no final, mas o futebol é assim.

"Temos de continuar a melhorar, temos jogadores diferentes, um sistema diferente, temos de nos adaptar uns aos outros, mas vai levar tempo. temos tempo para melhorar e sermos melhores."

Para trás e para a frente

Com o Grupo F difícil de separar após três jogos, a viagem do United a Bergamo foi acompanhada de importantes ramificações.

A impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Tottenham no sábado pela Premier League aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Ole Gunnar Solskjaer, mas a passagem para a próxima fase da Liga dos Campeões pode ser vital para que ele continue no cargo.

E foi quase o começo perfeito para o norueguês, já que um remate desviado de Scott McTominay foi tentadoramente em direção à baliza da Atalanta, antes de embater no poste com o guarda-redes isolado.

E o United foi obrigado a pagar apenas alguns minutos depois, quando a equipa da casa assumiu a liderança graças a Iličić.

O seu remate de dentro da área foi quase direto à baliza de David De Gea, e o espanhol ficará desapontado por a bola ter conseguido passar por baixo dele.

Depois de ter marcado o importante primeiro golo, a Atalanta continuou a parecer a equipa mais perigosa no ataque.

Zapata teve alguns lances de bola parada, enquanto os recursos da equipa da casa para a marcação de penáltis não deram em nada, mesmo após a verificação do árbitro assistente de vídeo.

O United fez a melhor jogada ofensiva do jogo nos descontos, antes do final da primeira parte.

Uma bela jogada de combinação entre Mason Greenwood, Ronaldo e Bruno Fernandes abriu a defesa da Atalanta, e um delicado toque de calcanhar de Fernandes deixou a bola convidativa para Ronaldo marcar.

Foi o 138º golo do português na Liga dos Campeões e o quarto em quatro jogos na Europa desde que regressou ao United.

Depois do intervalo e com as palavras de Solskjaer a soar nos seus ouvidos, os jogadores do United estavam muito mais energizados.

A 12 metros da baliza, Fernandes abriu o marcador, mas José Luis Palomino bloqueou bem o remate e manteve o empate.

Palomino voltou a aparecer no outro lado do campo, dando a assistência para Zapata voltar a colocar a Atalanta em vantagem.

O avançado colombiano recebeu uma bola longa de Palomino e, com o capitão do United, Harry Maguire, a apelar ao fora de jogo, Zapata rematou para a baliza, mas a bandeira de fora de jogo foi levantada.

No entanto, após uma longa verificação do VAR, que totalizou dois minutos e seis segundos, o golo acabou por ser dado, provocando cenas de júbilo entre os adeptos da casa.

O United, precisando de um gol para voltar ao jogo, pressionou e pressionou - lançando substitutos ofensivos na esperança de mudar o jogo.

Embora o jogo parecesse estar a ficar mais lento, Ronaldo voltou a salvar o United, marcando um golo de canto da área para empatar as equipas a poucos minutos do fim.

Fonte: edition.cnn.com