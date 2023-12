Giannis Antetokounmpo marca um auto-golo incrível, consegue um triplo-duplo e os Bucks vencem os Celtics no Jogo 1

No quarto período, em Boston, no domingo, Antetokounmpo - com um defesa em cima dele - tinha recuperado o drible e estava com dificuldades em encontrar um colega de equipa.

Mas, em vez de tentar um remate especulativo ou passar a bola, o "Greek Freak" virou-se para o cesto, atirou a bola para a tabela antes de a atirar para casa para completar o "alley-oop" individual.

A exibição explosiva de atletismo deu aos Milwaukee Bucks uma vantagem de 94-78 no final do quarto período e foi o momento culminante da vitória da equipa por 101-89 sobre os Boston Celtics no Jogo 1 da série melhor de sete dos playoffs.

Quando lhe perguntaram sobre o momento eletrizante, o duas vezes MVP disse que era o seu método de sair de uma enrascada.

"O que é que eu vi? Eu tinha a bola e pensei: 'Oh, merda. Vou ficar preso'", disse Antetokounmpo à imprensa.

"Atirei-a para a tabela", disse ele. "Tenho a sorte de Deus me ter abençoado com a capacidade de saltar. Saltei bem para ir buscá-la de novo e consegui terminar a jogada."

Foi mais um acréscimo à já impressionante lista de destaques do jogador de 27 anos, que se mostrou uma ameaça para os Celtics durante toda a noite.

Ele terminou com um triplo-duplo - o segundo na pós-temporada de sua carreira - com 24 pontos, 13 rebotes e 12 assistências.

O técnico do Bucks, Mike Budenholzer, mostrou seu apreço pelo alley-oop solo de Antetokounmpo, dizendo que é "puro talento, puro instinto".

"Ele é um grande jogador. Ele faz coisas que são únicas, especiais e oportunas", disse Budenholzer. "Essa é uma daquelas jogadas em que você fica feliz por ele estar do nosso lado."

Jrue Holiday marcou 25 pontos e 10 rebotes, enquanto o atual campeão Bucks usou sua defesa física para sufocar o Celtics, que vinha de uma vitória sobre o Brooklyn Nets na última rodada dos playoffs.

As duas estrelas do Celtics - Jayson Tatum e Jaylen Brown - ficaram com apenas 21 e 12 pontos, respetivamente, com um total de 10 em 31 pontos no jogo.

Com o comprimento e a fisicalidade dos Bucks a fecharem os Celtics perto do cesto, o Boston fez 50 lançamentos de três pontos, acertando apenas 18 e disparando 33,3% do campo como equipa.

"Ofensivamente, não foi a nossa melhor noite. Acho que protegemos bem o suficiente", disse o técnico do Celtics, Ime Udoka. "Perder um jogo de 12 pontos quando atirámos tão mal é um bom presságio para nós. De certa forma, é bom tirar este fracasso do caminho, em termos ofensivos."

As equipas voltam a defrontar-se em Boston para o Jogo 2, na terça-feira.

Fonte: edition.cnn.com