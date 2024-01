Gianni Infantino: O presidente da FIFA diz que os seus comentários sobre os refugiados que "atravessam o Mediterrâneo" foram "mal interpretados

Durante uma intervenção na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE), na quarta-feira, Infantino passou a parte final do seu discurso a falar da FIFA e da sua iniciativa "Futuro do Futebol".

Esta iniciativa inclui planos para organizar um Campeonato do Mundo de dois em dois anos - em vez de quatro - depois de os calendários de jogos internacionais para o futebol feminino e masculino expirarem em 2023 e 2024, respetivamente.

"Este tópico não é sobre se queremos um Campeonato do Mundo de dois em dois anos, mas sobre o que queremos fazer para o futuro do futebol", disse Infantino, que continuou a argumentar que, na Europa, parece que o Campeonato do Mundo "tem lugar duas vezes por semana porque os melhores jogadores estão a jogar [lá]".

E continuou: "Precisamos de encontrar formas de incluir o mundo inteiro, de dar esperança aos africanos para que não precisem de atravessar o Mediterrâneo para encontrar, talvez, uma vida melhor, mas mais provavelmente a morte no mar.

"Precisamos de dar oportunidades e precisamos de dar dignidade, não através da caridade, mas permitindo que o resto do mundo também participe.

"Talvez o Campeonato do Mundo de dois em dois anos não seja a resposta. Estamos a discutir o assunto. Debatemos o assunto. Iniciámos o processo".

Tony Burnett, CEO do grupo antirracismo Kick It Out, disse mais tarde num comunicado enviado à CNN que era "completamente inaceitável" que Infantino sugerisse que um Campeonato do Mundo bienal "poderia ser uma solução para os migrantes que arriscam as suas vidas, por vezes fugindo de países devastados pela guerra, para procurar uma vida melhor".

De acordo com dados do ACNUR, a agência da ONU para os refugiados, cerca de 5.000 refugiados e migrantes chegaram a Itália, Grécia, Espanha, Chipre e Malta através do Mediterrâneo até agora este ano.

Não às propostas extravagantes para o Campeonato do Mundo

Infantino, de 51 anos, já afirmou anteriormente que um Campeonato do Mundo de dois em dois anos daria aos países "uma oportunidade mais realista de jogar no palco global", enquanto a FIFA também estima que seriam gerados 4,4 mil milhões de dólares de receitas adicionais.

Num comunicado divulgado pela FIFA na quarta-feira, Infantino respondeu às críticas às suas anteriores declarações, afirmando: "Dado que certas observações que fiz hoje perante o Conselho da Europa parecem ter sido mal interpretadas e retiradas do contexto, gostaria de esclarecer que, no meu discurso, a minha mensagem mais geral foi a de que todos os que estão numa posição de decisão têm a responsabilidade de ajudar a melhorar a situação das pessoas em todo o mundo.

"Se houver mais oportunidades disponíveis, incluindo em África, mas certamente não limitadas a esse continente, isso deverá permitir que as pessoas aproveitem essas oportunidades nos seus próprios países.

"Este foi um comentário geral, que não estava diretamente relacionado com a possibilidade de realizar um Campeonato do Mundo da FIFA de dois em dois anos."

Os planos para um Campeonato do Mundo bienal têm merecido a oposição dos organismos que regem o futebol na América do Sul e na Europa. Também foram levantadas preocupações quanto ao facto de os melhores jogadores do mundo sofrerem de esgotamento devido a um maior número de jogos.

No entanto, a Confederação Africana de Futebol (CAF) - o organismo que rege o futebol em África - apoiou as propostas.

Na quarta-feira, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, sublinhou a posição da organização contra a realização de um Campeonato do Mundo de dois em dois anos.

"As instituições europeias e o futebol europeu - bem como o movimento desportivo europeu - estão firmemente unidos por detrás dos nossos valores e do nosso modelo baseado na solidariedade", afirmou Čeferin, depois de a UEFA ter recebido o apoio do Conselho da Europa para o seu modelo de jogo.

"Não há espaço para interpretações ou negociações. É 'Não' às superligas egoístas e 'Não' às propostas extravagantes para o Campeonato do Mundo. Mas "Sim. Sim. Sim' ao trabalho conjunto para proteger e reforçar o nosso modelo que funciona no interesse do futebol europeu e da sociedade."

Fonte: edition.cnn.com