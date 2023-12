Gerd Müller: O lendário avançado do Bayern de Munique está de luto após a sua morte, aos 75 anos

"Hoje é um dia triste e negro para o FC Bayern e para todos os seus adeptos", declarou o presidente do Bayern, Herbert Hainer, numa declaração publicada no sítio Web do clube.

"Gerd Müller foi o melhor avançado de sempre e uma excelente pessoa e personagem do futebol mundial".

Apelidado de "Der Bomber", Müller ainda detém o recorde de maior número de golos - 365 - marcados na Bundesliga. Além disso, marcou 68 golos em 62 jogos pela seleção da Alemanha Ocidental.

Depois há um estrondo, depois há um rugido e todos gritam: "Sim, Müller marcou!" era a letra de uma canção que o próprio jogador do Bayern musicou durante a sua carreira de jogador, de acordo com o site da FIFA.

Depois de se juntar ao Bayern em 1964, Müller ganhou quatro títulos da Bundesliga, quatro Taças da Alemanha, três Taças dos Campeões Europeus, a Taça dos Vencedores das Taças Europeias e a Taça Intercontinental, uma competição disputada entre os vencedores da Taça dos Campeões Europeus e da Taça Libertadores da América do Sul.

"Os seus feitos são inigualáveis até hoje", afirmou o diretor executivo do Bayern, Oliver Kahn. "Como jogador e como pessoa, Gerd Müller representa o FC Bayern e a sua evolução para um dos maiores clubes do mundo como nenhum outro."

Na final do Campeonato do Mundo de 1974, Müller marcou o golo da vitória da Alemanha Ocidental por 2-1 sobre a Holanda.

Dois anos antes, fez parte da equipa nacional que ganhou o Campeonato da Europa de 1972, marcando dois golos na vitória por 3-0 contra a União Soviética na final.

"A DFB está de luto pelo falecimento de um dos maiores futebolistas alemães de todos os tempos. Descanse em paz, Gerd Müller. Os nossos pensamentos estão com a sua esposa e família nesta altura", tweetou a Federação Alemã de Futebol.

De acordo com o site do Bayern de Munique, Müller deixa a esposa Uschi e uma filha.

"Estamos todos unidos num profundo luto com a sua mulher Uschi e a sua família", acrescentou Hainer. "O FC Bayern não seria o clube que todos amamos hoje sem Gerd Müller. O seu nome e a sua memória viverão para sempre".

Depois de se reformar, Müller continuou no Bayern a trabalhar como treinador de jovens. No entanto, em novembro de 2020, de acordo com o sítio Web da FIFA, Müller sofria de demência e vivia num lar a sul de Munique, onde era visitado regularmente pela sua mulher.

Uschi Muller disse que o marido "está na cama quase 24 horas por dia e só está acordado por alguns momentos", disse ela ao jornal Bild.

Em maio, o atual avançado do Bayern, Robert Lewandowski , bateu o recorde da Bundesliga de 40 golos numa época, anteriormente detido por Müller e que se mantinha desde a época de 1971-72.

No último minuto da vitória do Bayern de Munique por 5-2 sobre o Augsburgo, a 22 de maio, o avançado polaco aproveitou o ressalto do remate de Leroy Sane para marcar o seu 41º golo da época. Essa partida foi o último jogo da temporada 2020/2021.

Lewandowski já tinha igualado o recorde de 49 anos de Müller no fim de semana anterior, revelando depois uma camisola em homenagem ao lendário avançado do Bayern onde se lia "4EVER GERD".

Lewandowski é o segundo na lista de melhores marcadores de sempre da Bundesliga, com 277 golos, apenas atrás dos 365 de Müller.

Fonte: edition.cnn.com