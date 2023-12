Destaques da história

Garbine Muguruza supera Venus Williams para conquistar o primeiro título de Wimbledon

Muguruza é a primeira espanhola a conquistar o título desde Conchita Martinez em 1994

Martinez treinou Muguruza em Wimbledon

Williams desperdiçou dois set points no primeiro set

Depois, com Muguruza a servir para se manter no primeiro set com uma desvantagem de 5-4, surgiu um rali de 19 jogadas que mudou tudo.

Williams perdeu o controlo quando atirou um forehand para a rede e nunca mais foi a mesma jogadora.

A partir daí, Muguruza foi a única a vencer nove jogos consecutivos para conquistar o seu primeiro título de Wimbledon, por 7-5 6-0, e tornar-se a primeira jogadora na história a derrotar as duas irmãs Williams em finais de Grand Slam.

O que parecia ser uma final clássica de Wimbledon após o primeiro set transformou-se num anti-clímax quando Muguruza venceu o segundo, e o campeonato, por 6-0 em 26 minutos, num desafio perante um público atónito no Centre Court.

"Foi o meu jogo mais difícil hoje", disse Muguruza, enquanto o antigo rei espanhol Juan Carlos assistia do camarote real. "Cresci a vê-la jogar".

Montanha russa de emoções

O impressionante colapso de Williams no segundo set encerrou um período de poucas semanas de emoções para a antiga líder do ranking americano, que esteve envolvida num acidente de carro no mês passado em casa, na Florida, no qual um homem acabou por morrer.

A 8 de julho, a polícia da Flórida disse que um vídeo recentemente publicado mostrava que Williams "estava a agir legalmente" quando conduziu o seu carro para uma passadeira antes da colisão fatal com outro carro a 9 de junho, informou na altura a agência noticiosa Reuters.

"Tento fazer as mesmas coisas que tu, mas acho que haverá outras oportunidades", disse Venus na cerimónia de entrega do troféu, quando lhe perguntaram se tinha saudades da irmã e vencedora do ano passado, Serena Williams, que está em casa à espera do nascimento do primeiro filho.

Desgosto francês

O triunfo de Muguruza acontece dois anos depois de ela ter perdido para Serena em sua primeira final de Grand Slam no All England Club.

Há seis semanas, Muguruza abandonou o Open de França em lágrimas, perdendo a coroa de Roland Garros perante uma multidão hostil que torcia pela sua adversária e pouca gente teria apostado na conquista do título na relva de Wimbledon.

Para a sua treinadora temporária, Conchita Martinez, deve ter sido um caso de deja-vu. Em 1994, Martinez estragou a festa a Martina Navratilova, que estava a tentar conquistar o seu décimo título de Wimbledon aos 37 anos.

"Ela disse-me apenas para ir para o campo e esquecer tudo isto", disse Muguruza numa conferência de imprensa. "Tentar pensar que é mais um jogo."

Com a ausência do treinador de Muguruza, Sam Sumyk, em Wimbledon, a capitã espanhola da Fed Cup, Martinez, orientou-a no All England Club.

Parecia que Martinez tinha uma influência calmante sobre a espanhola, uma das jogadoras mais fortes do jogo, que é capaz de vencer qualquer um quando está em pleno fluxo, mas que tinha lutado com a pressão desde que ganhou seu primeiro Major no Aberto da França no ano passado.

Quando Muguruza foi destronada na quarta ronda do Open de França, num jogo tempestuoso contra a francesa Kristina Mladenovic, poucos especialistas esperariam que recuperasse tão rapidamente.

Mas a sua confiança aumentava a cada ronda ganha e, depois de vencer a primeira cabeça de série Angelique Kerber na quarta ronda, num encontro emocionante, Muguruza começou a acreditar.

Oportunidades perdidas

Williams tinha começado a final com um ás e segurou-a facilmente com um forehand fulgurante na linha de fundo, enquanto o som das suas pancadas reverberava sob o teto do Centre Court num dia chuvoso no sudoeste de Londres.

A disputar a sua primeira final desde que ganhou Roland Garros no ano passado, Muguruza começou nervosa ao cometer uma dupla falta no seu primeiro jogo de serviço.

Com as duas jogadoras a jogarem ténis de primeiro ataque, Williams ficou um pouco mais perto da linha de base, batendo as bolas enquanto se mantinha na liderança por 3-2 e depois criou o seu primeiro break point com uma passada de forehand a toda a velocidade no jogo seguinte.

Mas não conseguiu convertê-lo, atirando um forehand para a rede, e Muguruza acabou por aguentar.

No jogo seguinte, Williams aguentou apesar de ter feito três duplas faltas, salvando um break point com um segundo serviço a 106 milhas por hora.

Servindo para se manter no set com 5-4 abaixo, Muguruza presenteou Williams com dois set points com dois erros de forehand.

Atacando incessantemente o forehand da sua adversária, Williams não conseguiu aproveitar o primeiro set point ao colocar um forehand na rede após a jogada mais longa do encontro, com 19 pancadas.

Depois de Muguruza ter salvado o segundo set point com um grande serviço, manteve-o com um erro e, de repente, Williams começou a parecer vulnerável.

"Definitivamente, gostaria de ter convertido alguns desses pontos", disse Williams, que cometeu 25 erros não forçados, numa conferência de imprensa. "Mas ela competiu muito bem. Por isso, o mérito é dela. Ela simplesmente se esforçou e conseguiu jogar melhor".

Completamente perdida no forehand, Williams, a quem foi diagnosticada a síndrome de Sjogren em 2011, foi quebrada no segundo break point com um forehand que passou por cima da linha de base.

A servir para o set a 6-5, Muguruza criou dois set points com um lob de backhand defensivo que parecia ter saído. Williams perseguiu-a, mas depois deixou-a ir e viu-a aterrar na linha de fundo.

"Vamos!", gritou Martinez da cabina dos jogadores.

Muguruza falhou o primeiro set point, quando Williams fez um forehand que não conseguiu controlar, mas ganhou o primeiro set quando a americana cometeu o seu 15º erro não forçado do encontro.

Quando tive aqueles set points contra mim, pensei: "Ei, é normal, estou a jogar contra a Venus", disse Muguruza. "Por isso, continuei a lutar. E sabia que, se estivesse a jogar como estava a jogar durante as duas semanas, acabaria por ter uma oportunidade. Por isso, estava calma. Se perder o primeiro set, ainda tenho mais dois. Não vamos fazer um drama".

"Não é o ideal"

Com o ímpeto agora completamente com a espanhola, ela conseguiu um duplo break no segundo set, enquanto Williams lutava para encontrar o seu alcance e afundou-se na relva, segurando a cabeça nas mãos depois de cruzar a linha de chegada num desafio.

"Não foi o resultado ideal", disse Williams sobre o facto de ter perdido o seu primeiro set a zero em Wimbledon em 20 participações.

"Muito satisfeita porque nunca soube como ia correr porque estava muito nervosa", disse Muguruza. "Queria que as coisas corressem à minha maneira. Estava a fazer tudo o que podia para estar preparada. Quando se entra no court, vê-se o público, vê-se a final, vê-se que estou aqui a jogar outra final de Wimbledon. Por isso, estou muito satisfeita com a forma como lidei com a situação".

Williams acredita

Quanto a Williams, que também foi finalista vencida pela irmã na Austrália em janeiro, sairá de Wimbledon com a certeza de que está de volta à luta pelos maiores títulos do desporto.

O Open dos Estados Unidos tem início no final de agosto e não há razão para pensar que não voltará a competir pelo troféu.

"Estou em boa forma", disse ela. "Este ano estive muitas vezes em posição de lutar por grandes títulos. É nesse tipo de posição que quero continuar a colocar-me. É apenas uma questão de ultrapassar a linha. Acredito que o consigo fazer".

Fonte: edition.cnn.com