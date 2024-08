Gabriel Sigmar está a fazer um lançamento para a Thyssenkrupp Steel.

Os líderes da divisão de aço da Thyssenkrupp anunciaram suas renúncias do conselho de supervisão e da equipe de gerenciamento. O presidente Sigmar Gabriel citou "diferenças" com o CEO Miguel López e seu recente "ataque incomum" à gerência da divisão de aço, que ele considerou uma "quebra significativa de confiança". Gabriel expressou dúvidas sobre a manutenção de uma relação construtiva com López e com o presidente do conselho de supervisão da empresa-mãe, Siegfried Russwurm. Além disso, outros três membros do conselho de supervisão também planejavam renunciar.

O CEO do negócio de aço, Bernhard Osburg, juntamente com o diretor de pessoal, Markus Grolms, e o Chief Operating Officer, Heike Denecke-Arnold, também apresentaram suas renúncias após assinar acordos de separação. Gabriel alega que López pressionou o conselho da divisão de aço a renunciar devido às suas ações, apesar do compromisso do conselho em defender os interesses da empresa de aço e resistir à interferência indevida.

Russwurm, que serve como presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), juntou-se à crítica. Ele não sentia mais confiança de que o conselho de administração e o conselho de supervisão da Thyssenkrupp AG estavam seguindo o plano original de manter a divisão de aço enquanto também a desmembravam.

Habeck e Wüst Mediando

A agitação dentro da antiga empresa de aço chegou a Berlim. O Ministério Federal da Economia tentou adiar a reunião dos supervisores da divisão de aço para permitir discussões adicionais. O ministro federal da Economia, Robert Habeck, e o presidente do governo do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, procuraram um adiamento de quatro semanas, de acordo com fontes do Ministério da Economia.

No entanto, a reunião foi realizada em Duisburg, presidida pelo ex-ministro da Economia Gabriel, para discutir o futuro da divisão. Lutando com preços em constante aumento e competição cada vez mais acirrada há anos, o conselho de supervisão já havia considerado os próximos passos da divisão em agosto, mas não chegou a um consenso.

O ponto central da disputa gira em torno do financiamento adicional da divisão. López criticou Osburg após a reunião de agosto e exigiu a apresentação imediata de um "plano de realinhamento financeiramente viável e sustentável". Os representantes dos funcionários vinham alertando há meses sobre potenciais demissões devido aos esforços de reestruturação.

A Thyssenkrupp já concordou em vender 20% de sua subsidiária de aço para a empresa EPCG, propriedade do bilionário tcheco Daniel Kretinsky, com planos de transferir outros 30%. A medida suscitou preocupações entre os representantes dos funcionários sobre potenciais demissões na casa dos milhares. López e o CEO do aço Osburg também estão em desacordo sobre a contribuição financeira da empresa-mãe para a subsidiária para garantir sua independência. Recentemente, Gabriel revelou que a divisão estima suas necessidades de financiamento em cerca de 1,3 bilhão de euros a mais do que o que a empresa está oferecendo.

As empresas do MDax do setor da Thyssenkrupp vêm de olho nos desenvolvimentos dentro da divisão de aço, expressando preocupações sobre o possível impacto no setor como um todo. Apesar dos desafios, as empresas do MDax veem oportunidades de parcerias ou aquisições no setor de aço, vendo a situação como uma oportunidade financeira potencial.

Enquanto essas negociações e disputas continuam, o conselho de supervisão da empresa do MDax Siemens AG propôs investir na divisão de aço da Thyssenkrupp, oferecendo um reforço financeiro para apoiar os esforços de reestruturação da divisão e garantir sua durabilidade.

