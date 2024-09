- Futurista perturbado com a mente do gênio: "Future Squad" da Aston Martin

Aston Martin garantiu uma vitória importante com a chegada de Adrian Newey. A contratação surpreendente do renomado designer reforçou os sonhos da equipe de títulos e vitórias na F1. Por meses, especulou-se que ele poderia se juntar à Ferrari ou correr ao lado do recordista de títulos Lewis Hamilton na próxima temporada, após seu anúncio de saída da Red Bull em maio. Mas agora é oficial: em vez de vestir vermelho da Ferrari, Newey vai vestir o verde da British Racing com a Aston Martin!

O co-proprietário da equipe, Lawrence Stroll, declarou com entusiasmo em uma coletiva de imprensa na nova sede de ponta da Aston Martin em Silverstone, onde o anúncio foi feito inesperadamente na véspera, "Adrian é o melhor do mundo no que faz". Ele acrescentou, "Adrian é a peça que faltava; é a peça-chave do quebra-cabeça". Stroll, bilionário, entrou na equipe no início de 2020 com o objetivo de transformar a antiga Racing Point em uma equipe campeã do mundo.

O atual piloto Fernando Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006, estava presente na conferência e ficou animado com a oportunidade de trabalhar com o quase inevitável vencedor. O espanhol de 43 anos sem dúvida ficará ainda mais motivado com essa perspectiva. O filho de Alonso, Lance Stroll (25), atual ocupante do segundo assento do carro, ocupa as mesmas posições intermediárias da Aston Martin na classificação da equipe.

A Aston Martin deve se tornar ainda mais atraente para potenciais pilotos, já que a possibilidade de uma "licença para vencer" com Newey em seu quadro ficará em seu radar.

A partir de 1º de março, Newey se juntará à equipe como acionista e ocupará o cargo de Chief Technical Officer. Sua saída da Red Bull, prevista para o primeiro trimestre de 2025, após 18 anos, vinha sendo planejada há meses. Newey confessou que tinha conversado com outras equipes, mas não com todas que demonstraram interesse.

A persistência de Lawrence Stroll foi o que finalmente convenceu Newey a se transferir para a Aston Martin. Os dois costumavam se encontrar em academias durante as viagens da F1, e a amizade entre eles acabou sendo um fator decisivo.

A saída de longo prazo de pessoal da Red Bull para a Aston Martin ainda está para ser vista. O atual campeão mundial, Max Verstappen, com certeza será questionado sobre sua relação com Newey e uma possível colaboração futura na Aston Martin durante o próximo Grande Prêmio do Azerbaijão.

De acordo com relatórios da BBC, Newey deve receber até 35 milhões de euros por ano na Aston Martin, um valor que nem a Ferrari nem Lewis Hamilton poderiam pagar. Diante da "notícia mais emocionante da história da nossa equipe", Stroll se vangloriou de que Newey era uma "pechincha".

O sucesso de Newey costuma acompanhá-lo, embora o trágico acidente do lendário piloto de F1 Ayrton Senna em 1994 em um carro Newey projetado para a Williams continue a ser um elemento assombroso de sua carreira.

A Aston Martin deve ser um cenário ideal para Newey, livre das lutas de poder e desacordos que têm atormentado a Red Bull neste ano, como as tensões atuais entre o chefe da equipe Christian Horner e o conselheiro de esportes a motor Helmut Marko. Lawrence Stroll provavelmente interviria e proporcionaria clareza em tais situações.

Além disso, a Aston Martin tem o apoio financeiro de um poderoso gigante do petróleo da Arábia Saudita e trabalhará com a Honda como parceira de unidade de potência a partir de 2026, uma fabricante com a qual Newey está familiarizado, tendo passado mais de uma década e meia na Red Bull. Newey também não é estranho à Aston Martin, tendo colaborado em um superesportivo para a marca em conjunto com a Red Bull.

