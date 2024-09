- Funcionário do Governo: A Rosneft está a participar activamente em discussões substanciais sobre a potencial venda da sua participação na PCK.

Alemanha: O Ministro da Economia, Jörg Steinbach (SPD), vê a continuação da administração dos acionistas da refinaria de petróleo PCK em Schwedt como um sinal de interesse significativo da corporação estatal russa Rosneft em vender suas participações majoritárias. Steinbach expressou sua satisfação à agência de notícias alemã em Potsdam, afirmando: "Estou satisfeito que o lado russo parece interessado em vender suas plantas, suas refinarias na Alemanha, e entrou em negociações sérias com um potencial comprador, nomeadamente os Qataris".

O governo federal alemão visa estender a administração das ações da Rosneft na refinaria PCK em Schwedt mais uma vez, segundo a dpa. O período atual de administração expira em 10 de setembro. A base legal para essa extensão é a Lei de Segurança Energética.

Steinbach: Um passo longe da nacionalização da refinaria

A prorrogação da estratégia de administração proporciona uma oportunidade, como Steinbach mencionou, "para dar um passo longe do caminho mais complexo e arriscado da nacionalização". Quanto às intenções da Rosneft de vender as ações da refinaria, ele acrescentou que esse processo geralmente leva vários meses. "Se recebemos alguma indicação nesse sentido até o final do ano, isso sugeriria um procedimento notavelmente rápido". A Rosneft mantém uma participação de 54% na refinaria PCK, localizada no nordeste de Brandenburg.

Desde setembro de 2022, as ações estão sob os cuidados de administradores nomeados pelo governo federal. Esse passo foi iniciado pela decisão do governo alemão, após a invasão russa da Ucrânia, de cessar o importação de petróleo russo. No início de 2023, a PCK passou a fontes de suprimento alternativas. A Rosneft revelou seus planos de vender as ações na primavera, e o governo alemão atualmente negocia com o estado rico em petróleo do Catar em relação à venda das ações da Rosneft.

A decisão do governo federal alemão de estender a administração das ações da Rosneft na refinaria PCK em Potsdam reflete seu compromisso com o processo de venda iniciado pela Rosneft. A esperança de Steinbach por potenciais indicações de venda até o final do ano aponta para uma possível conclusão na refinaria PCK em Potsdam dentro de um cronograma acelerado.

