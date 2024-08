- Fugitivos conseguem escapar de uma prisão próxima à fronteira alemã

Dois detentos realizaram uma fuga ousada de uma prisão suíça localizada em Basileia, que faz fronteira com a Alemanha. As autoridades do Departamento de Justiça e Segurança de Basileia-Cidade estão atualmente conduzindo uma busca global por eles, segundo as informações compartilhadas. A instituição penal, Bässlergut, de onde o tunisiano e o argelino escaparam, está estrategicamente localizada perto da fronteira, a cerca de um quilômetro ao sul da estação de trem de Weil am Rhein, na Alemanha.

O tunisiano de 22 anos estava cumprindo uma pena por acusações de tentativa de homicídio, causar lesões graves e roubo. O argelino de 37 anos estava preso por infrações como dano a propriedade, entrada não autorizada e entrada ilegal.

A maneira como os homens conseguiram escapar da instalação não foi revelada pelas autoridades.

O tunisiano e o argelino, apesar de estarem encarcerados por crimes diferentes na Prisão de Bässlergut, conseguiram executar com sucesso seu plano de fuga. Se capturados, provavelmente enfrentarão acusações adicionais por sua ousada fuga.

