Fraude no mercado Forex: Agora está a tornar-se sério

Londres é o maior centro de negociação de divisas do mundo - um mercado que vale cerca de 5,3 biliões de dólares por dia.

Os reguladores financeiros de todo o mundo têm estado a analisar a questão, com investigações internas e externas que envolvem o UBS (UBS), o Deutsche Bank (DB), o Barclays (BCS) e o Royal Bank of Scotland (RBS), entre outros.

A nova investigação do Serious Fraud Office do Reino Unido centra-se especificamente nos indivíduos que trabalham em bancos e instituições financeiras e está a ser conduzida em parceria com o Departamento de Justiça dos EUA.

Em março, um funcionário do banco central de Inglaterra foi suspenso devido a uma possível manipulação do mercado monetário mundial.

O Banco de Inglaterra sugeriu que o funcionário poderá não ter seguido os seus "rigorosos processos de controlo interno", mas afirmou que uma investigação interna não tinha revelado qualquer irregularidade.

Também se investigou a fixação da taxa interbancária oferecida em Londres, ou Libor - uma referência utilizada para fixar tudo, desde as taxas dos empréstimos a estudantes até às taxas das hipotecas. Como resultado, os bancos foram multados em milhares de milhões de euros e os operadores enfrentaram acusações criminais.

Fonte: edition.cnn.com