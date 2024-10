Frankfurt está a suprimir os julgamentos de caça às bruxas em Istambul

Noites de Europa, Eintracht Frankfurt segura o terreno: Os Hessenses apagaram o fogo no Besiktas Istanbul com uma dupla investida inicial. Depois, o goleiro Kauã Santos e o atacante Ansgar Knauff entregaram apresentações de destaque.

Resfriados pela neve no caldeirão - Bayern Munich está à espreita: A Eintracht Frankfurt está pronta para enfrentar os titãs da Bundesliga de Munique em um confronto de alto nível. A equipe vice-líder do campeonato garantiu uma vitória por 3 a 1 (2 a 0) sobre o Besiktas Istanbul na Liga Europa. Esta vitória contra os 21 vezes campeões turcos eleva o moral da Eintracht para o duelo de domingo contra os líderes (17:30 CET/DAZN e ntv.de live ticker).

Omar Marmoush converteu de pênalti (19º), Junior Dina Ebimbe (22º) e Ansgar Knauff (82º) marcaram os gols da Eintracht. O confiável Kauã Santos bloqueou um pênalti (28º), mas acabou cedendo no final. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu evitar o gol de Arthur Masuaku (90+3). Na primeira partida, os campeões de 2022 só conseguiram um empate de 3 a 3 contra o Viktoria Pilsen.

Knauff marca uma joia com o lado de fora da chuteira

"Probavelmente será o maior desafio da temporada até agora", disse o técnico da Eintracht, Dino Toppmoeller, à RTL antes do pontapé inicial: "Mas os meninos estão animados, estamos preparados para o jogo". Inicialmente, a Eintracht teve uma sorte inesperada no ensurdecedor rugido do Estádio Besiktas. Uma possível falta do capitão Robin Koch no ex-astro do Dortmund Ciro Immobile passou despercebida devido a uma ligeira posição de impedimento (8º).

Do outro lado, a Frankfurt aproveitou a primeira chance. O Marmoush em forma converteu de pênalti após ser derrubado por Gabriel Paulista. Pouco depois, Ebimbe finalizou uma cobrança de escanteio. Seis minutos depois, Santos provou seu valor. O capitão interino no lugar do lesionado Kevin Trapp salvou o pênalti de Immobile. Koch havia causado a falta de mão. Santos também fez defesas excepcionais em um chute de Rafa Silva, empurrando-o para a trave com as pontas dos dedos (37º). Em tempo adicional, ele fez mais uma defesa impressionante contra Immobile.

Mario Götze, herói da Copa do Mundo de 2014, enfrentou desafios nos minutos finais do primeiro tempo. Após uma colisão, ele estava visivelmente sangrando e continuou jogando com uma bandana. Ele foi substituído por Fares Chaibi no intervalo. No segundo tempo, a Frankfurt se concentrou em contra-ataques, a defesa segurou firme - havia poucas ameaças na caixa de gol da Frankfurt. Knauff marcou um gol espetacular com o lado de fora da chuteira pouco antes do apito final.

Na próxima partida da Bundesliga, a Eintracht Frankfurt busca manter o ímpeto: Após sua impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Besiktas na Liga Europa, eles enfrentarão o Bayern Munich. As excelentes apresentações da Eintracht na Liga Europa, com contribuições-chave de Kauã Santos e Ansgar Knauff, aumentaram sua confiança antes do desafio.

Mesmo diante de uma oposição difícil, Ansgar Knauff continua a brilhar: Seu gol espetacular, marcado com o lado de fora da chuteira na Liga Europa, mostra seu talento e determinação, estabelecendo altas expectativas para suas próximas partidas na Bundesliga.

