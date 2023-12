Fotógrafo revela as cores escondidas dos subúrbios de Istambul

Quer retrate blocos de torres vibrantes contra o céu limpo, quer se delicie com pequenos detalhes arquitectónicos, o fotógrafo de 35 anos retrata a metrópole turca como um parque de diversões colorido a lápis de cor.

"Vimos a parte histórica, antiga e nostálgica da cidade", disse numa entrevista telefónica. "Esse tipo de fotografias é muito bonito - eu também gosto delas. Mas, desde o início, quis fazer algo diferente".

Percorrendo os arredores da cidade, Torun tem apenas uma condição prévia para selecionar os edifícios a fotografar: que sejam de cores vivas. Depois, usa composições inteligentes para revelar as geometrias ocultas das estruturas - escadas que se arrastam angularmente em direção às entradas, ou o revestimento padronizado das fachadas suburbanas.

Mas o fotógrafo, que vive em Istambul desde 2001, não tem a ilusão de que o seu retrato é totalmente exato (ele é aberto sobre a utilização do Photoshop para embelezar as imagens e aumentar os seus tons saturados). Também não afirma que as imagens sejam sequer representativas dos bairros onde foram tiradas.

"Os turistas não iriam para lá e eu não sugiro que o façam", admitiu.

Subúrbios em mudança

As imagens podem apresentar um retrato irrealista e solarengo da vida nos subúrbios, mas também revelam uma luz rara sobre bairros em rápida mudança. A população de Istambul duplicou desde o início dos anos 90 e foi a periferia da cidade que absorveu a maior parte deste crescimento.

Torun calcula que a maioria dos edifícios que fotografa têm menos de cinco anos.

"É uma espécie de constante mudança", diz ele sobre a periferia de Istambul. "Muitas pessoas estão a migrar para a cidade, por isso há sempre procura de novas habitações - e as novas tecnologias e abordagens à arquitetura também estão a mudar.

"Mas não se vê isso no (centro da cidade), porque estas coisas acontecem na parte em desenvolvimento da cidade - nos arredores, nas fronteiras."

O seu olhar aguçado para as formas estruturais resulta de quase oito anos de trabalho como designer de arquitetura. Durante o seu tempo na indústria, Torun trabalhou principalmente em edifícios residenciais - o mesmo tipo que agora publica na sua conta do Instagram, para o qual as imagens foram inicialmente feitas.

Com as suas linhas arrojadas e perspetiva achatada, as imagens são claramente adequadas para a plataforma (onde tem mais de 150.000 seguidores). E embora Torun agora venda impressões e exponha em feiras internacionais de fotografia, as suas imagens lúdicas são simplesmente concebidas para agradar.

É um sintoma, talvez, da disposição otimista do fotógrafo.

"O nosso trabalho é uma espécie de reflexo de nós próprios, penso eu", afirma. "Por isso, estou a tentar espalhar algumas vibrações positivas através do meu trabalho. Acho que isso também faz parte da minha personalidade."

