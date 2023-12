Fotógrafo documenta as máscaras rituais mais dramáticas do mundo

O encontro com o homem mascarado terminou de forma amigável, mas plantou a semente de uma ideia que levaria mais de três décadas a concretizar-se. Depois de passar mais 10 anos a documentar as tribos e tradições da ilha, Rainier ficou "viciado".

"Decidi que queria seguir o rasto das máscaras tradicionais em todo o mundo", disse o fotógrafo de 61 anos ao telefone, a partir dos EUA.

Foi o que fez, fotografando retratos dramáticos de xamãs mongóis, monges butaneses e utilizadores de máscaras de seis continentes. O seu novo livro, que se intitula simplesmente "Mask" (Máscara), reúne mais de 130 dessas imagens, realçando a sua enorme diversidade de aparência e função.

Utilizadas em iniciações, casamentos e cerimónias de passagem à idade adulta - muitas vezes por aqueles que acreditam poder ligar-se aos mundos espirituais - as máscaras representam deuses, animais e antepassados. Algumas parecem bastante calmas, mas muitas das que constam da coleção de Rainier assumem uma aparência perturbadora e de outro mundo - demónios de olhos arregalados e bestas de dentes afiados.

O projeto centra-se sobretudo em culturas tribais remotas. Mas os retratos também apresentam trajes mais familiares: samurais japoneses e as máscaras de caveira utilizadas no Dia dos Mortos no México. Nas suas viagens, Rainier foi até ao campo austríaco onde, na véspera da festa de São Nicolau, os aldeões alpinos combinam as crenças cristãs e pagãs, usando máscaras de "krampus", metade bode, metade demónio.

A única condição de Rainier era que as máscaras que fotografou ainda fossem utilizadas nos rituais actuais: "Eu queria expressar ao espetador que elas estão, de facto, vivas", disse ele, "que não são meramente estes pedaços de madeira ou tecido que ficam atrás do vidro no seu museu local".

Podem estar vivos, mas muitos dos rituais documentados estão ameaçados, disse Rainier, que se descreveu a si próprio como estando numa "corrida contra o tempo, à medida que a modernidade - como um tsunami - varre o mundo".

"Considero que o meu papel como fotógrafo é arquivar tradições", acrescentou. "Não para a posteridade, mas para a possibilidade de que talvez haja um jovem na Nova Guiné que, daqui a 50 ou 60 anos, olhe para estas imagens e veja o seu avô ou bisavô a fazer uma dança que há muito se perdeu, e que talvez volte a pegar no traje e a dançar.

"A fotografia pode desempenhar um papel realmente poderoso na revitalização, manutenção e ampliação das tradições em todo o mundo."

Humanidade comum

Apesar de todas as diferenças estéticas e funcionais dos trajes, eles estão ligados por pontos comuns. Todas as máscaras fazem alusão ao mundo natural de alguma forma, disse Rainier, quer num sentido literal - assemelhando-se a ursos no Canadá, corvos no Alasca ou borboletas no Burkina Faso - quer num sentido mais espiritual.

"Desde os primórdios da humanidade que usamos máscaras, e elas (representam) culturas que vivem na natureza, veneram a natureza, temem a natureza", disse Ranier, cujos livros anteriores sobre culturas indígenas e tradicionais incluem um sobre tatuagens de todo o mundo. "Estão a usar esses trajes para se ligarem a algo que está para além da Terra."

O uso generalizado de máscaras em todas as culturas, religiões e épocas também revela algo universal sobre a humanidade, sugeriu Rainier, apontando os trajes de Halloween como uma expressão moderna do mesmo fenómeno. Quer sirvam como canais para o outro mundo ou signifiquem ritos de passagem, as máscaras "permitem que o mero humano mortal se torne algo mais", acrescentou.

Para ilustrar este facto, Rainier conta que um xamã o avisou de que "entraria rapidamente em transe" ao colocar a sua máscara: "A máscara serviu literalmente como um catalisador para que a sua personalidade mudasse imediatamente".

O seu trabalho, no entanto, tenta captar o carácter do traje, não do seu utilizador.

"Estou a tentar documentar o espírito da máscara - para transmitir ao espetador uma sensação de espírito e sacralidade, do que são as máscaras e os seus papéis", explicou.

Rainier, que já foi assistente do famoso fotógrafo de paisagens Ansel Adams, também vê os seus retratos como "ambientais", com os seus cenários muitas vezes tão apelativos como os próprios sujeitos. Por vezes, as imagens assumem uma qualidade dramática, quase sinistra, com nuvens sombrias ou cenários silenciosos que criam uma sensação "de desgraça, de escuridão e de realismo mágico", como ele diz.

No entanto, Rainier descreve as suas relações com os seus fotografados como relações de amizade. Por vezes, podem ser necessários anos (e numerosas visitas sem a sua câmara) para ganhar a confiança necessária. E embora o fotógrafo veja o seu papel como o de um arquivista, não se opõe a participar nos muitos rituais que testemunhou ao longo dos anos.

"Houve momentos em que pousei a câmara e dancei à volta da fogueira", diz Rainier, que possui agora uma considerável coleção de máscaras.

"Penso que, como fotógrafo, estou lá para fazer o meu trabalho, mas não existe objetividade. Somos apanhados pela emoção e pelo entusiasmo".

"Mask", publicado pela Earth Aware Editions, já está disponível.

Fonte: edition.cnn.com