Fotografias raras do século XIX mostram a beleza intocada da floresta amazónica

Com a Amazónia a ser devastada este ano por um número sem precedentes de incêndios florestais, estas fotografias do século XIX oferecem um vislumbre notável de uma era imaculada e passada.

Tiradas em 1867 e 1868 pelo pouco conhecido fotógrafo alemão Albert Frisch, o conjunto de quase 100 imagens vai a leilão na Sotheby's New York na quinta-feira. Estima-se que a coleção seja vendida por um valor entre 70.000 e 100.000 dólares.

Viajando a pé e de barco a remo, Frisch percorreu aproximadamente 1.000 milhas durante uma viagem de cinco meses pela floresta tropical. A fotografia já era popular nas cidades do Brasil na década de 1860, de acordo com a Sotheby's, mas as imagens da isolada região do Alto Amazonas permanecem raras. O catálogo do leilão descreve a viagem de Frisch como a "primeira expedição fotográfica bem-sucedida" à região.

Embora Frisch vendesse mais tarde as imagens para fins comerciais, foi inicialmente incumbido de efetuar um levantamento fotográfico da região. Como tal, as suas imagens abrangem a flora e a fauna, incluindo peixes, mamíferos aquáticos e 35 espécies de plantas, segundo a casa de leilões. A coleção também inclui imagens raras de tribos indígenas da Amazónia, incluindo os povos Miranha e Ticuna.

Enquanto estava no campo, Frisch criou imagens usando uma técnica fotográfica antiga conhecida como processo de colódio.

Transportando equipamento pesado para a floresta tropical, criava negativos em placas de vidro molhadas, antes de as revelar numa câmara escura portátil. Os tempos de exposição invariavelmente longos dificultavam a captura de retratos, pelo que fotografava frequentemente os assistentes e os fundos separadamente, antes de os combinar em imagens compostas.

Embora as fotografias tenham sido produzidas para um estudo científico, possuem um inegável carácter artístico, segundo Emily Bierman, vice-presidente e directora do departamento de fotografias da Sotheby's.

"É antropológico, por um lado, mas também - se olharmos para elas individualmente ou como um todo - são fotografias lindas e incríveis", explicou numa entrevista telefónica, acrescentando: "A atenção à composição, aos ângulos e às linhas de visão é realmente extraordinária. Há muita atenção à perspetiva, no ambiente natural, mas também nas fotografias de cabanas e estruturas".

No entanto, apesar de todas as suas representações de florestas tropicais intocadas, as fotografias de Frisch também dão a entender o que estava para vir. As 98 fotografias da coleção mostram povoações coloniais, indícios de exploração de borracha e, talvez, a própria génese de uma crise ambiental que levou dois estados brasileiros a declarar o estado de emergência em agosto.

"Há algumas imagens que, penso eu, mostram o início de algumas derrubadas de árvores... embora talvez isso não seja assim tão surpreendente", disse Bierman.

"É um levantamento completo, desde o que parece ser uma paisagem intocada até um barco a vapor no rio, o que sugere o futuro do comércio e da exploração".

Percorra a galeria acima para ver mais imagens da coleção, que está em exposição na galeria da Sotheby's em Nova Iorque até 2 de outubro.

Fonte: edition.cnn.com