Fotografias fascinantes captam as "sereias" mergulhadoras da Coreia do Sul

"A sua maior preocupação era o facto de esta tradição estar a acabar", disse Lee à CNN sobre Ko Ryou-jin, uma Haenyeo de terceira geração. "Ela estava a falar comigo em coreano e disse: 'Vou ser a última'. Depois disse, em inglês, 'I'm the last mermaid'".

A declaração de Ko inspirou o título do novo livro de fotografias de Lee, que não só destaca a forma única de viver e trabalhar dos Haenyeo - que foi reconhecida pela UNESCO como parte do património cultural da Coreia do Sul em 2016 - mas também enfatiza a forma como as suas tradições de longa data estão cada vez mais ameaçadas pela crise climática e pela passagem do tempo.

Com um texto introdutório de Ko, com quem Lee tem mantido contacto desde que visitou Jeju em 2018, "The Last Mermaid" apresenta retratos do grupo multigeracional de mulheres no trabalho - preparando-se para mergulhar com o seu equipamento resistente e reparado à mão ou emergindo do mar com as suas capturas, arrastadas para a superfície utilizando redes e flutuadores em vez de equipamento mecânico moderno. As imagens em grande plano mostram as necessidades simples do trabalho, como os pesos de chumbo arredondados que os Haenyeo utilizam para se afundarem rapidamente no fundo do mar, bem como fotografias pormenorizadas da vida marinha, como as filas de ventosas nos tentáculos dos polvos.

"A intrigante ligação entre as Haenyo e a estrutura familiar semi-matriarcal da ilha de Jeju está no centro desta história", escreve Lee sobre o seu livro num texto introdutório. "Ao longo de gerações, esta ilha tem sido um reduto da força e da resiliência femininas", continua a sua introdução, "e as Haenyo personificam esta poderosa herança".

Lee viveu na Coreia do Sul até aos sete anos de idade, altura em que a sua família se mudou para Toronto. Sempre teve conhecimento dos Haenyeo, disse à CNN, tendo visitado Jeju em criança. "Penso que as pessoas os vêem quase como trabalhadores", disse, explicando que o modo de vida único dos Haenyeo é, de certa forma, considerado um dado adquirido a nível local.

O seu desejo de aprender mais sobre a comunidade surgiu mais tarde na vida. "Estava a pensar muito na diversidade e na representação e a explorar a minha identidade pessoal", disse o fotógrafo, agora baseado em Nova Iorque, cujo trabalho foi publicado na Vogue, na Dazed e na T Magazine do New York Times. "Como coreano-americano e tendo passado a maior parte da minha vida nos Estados Unidos e no Canadá, tem sido uma experiência agradável regressar e reencontrar a minha cultura e herança, e tentar partilhá-las com o mundo", afirmou.

Criando laços com a comunidade de mergulhadores através de pequenos-almoços da popular padaria coreana Paris Baguette, Lee passou longos dias com os Haenyeo - embora ele próprio não tenha mergulhado. ("A água estava muito fria na altura!", disse ele à CNN num e-mail.) As mulheres, a maioria das quais com idades compreendidas entre os 60 e os 80 anos, chegavam normalmente de manhã cedo para se prepararem, incluindo a utilização de uma máquina de medir a tensão arterial para verificar se todos estavam em boas condições para mergulhar, antes de passarem o dia inteiro na água.

Uma mergulhadora Haenyeo mostra um pequeno polvo, parte da sua captura, e a bandeira coreana tremula com a brisa do mar.

As mulheres acolheram Lee nas suas fileiras de uma forma que fez lembrar ao fotógrafo a sua relação próxima com a sua falecida avó. "Historicamente, na ilha de Jeju, era uma sociedade matriarcal, eram as mulheres que mergulhavam e sustentavam a família, e eram elas que ganhavam o pão", disse Lee. "Havia esta ligação especial... a família é uma parte muito importante da cultura".

Os Haenyeo insistem em manter vivas as suas tradições, utilizando equipamento simples, como fatos de neoprene que são constantemente remendados e reparados, disse Lee. "Foi quase como uma captura da história. Eles não mudaram o seu modo de vida nos últimos 60 anos ou mais".

"Não havia o sentido de hierarquia que, na minha opinião, se nota noutras partes da Coreia... toda a gente era muito solidária e todos faziam o mesmo trabalho", disse Lee à CNN sobre a comunidade Haenyeo. "De certa forma, parecia mais harmoniosa. Estou muito grato por me ter sido permitido entrar naquele espaço e observar", continuou ele sobre o tempo que passou com as mulheres.

No entanto, Lee também observou a manifestação de desafios entre o antigo e o novo, com a crise climática a obrigar os Haenyeo a adaptar os seus métodos de pesca. As alterações climáticas aqueceram as águas em torno de Jeju em cerca de dois graus Celsius nos últimos 36 anos, de acordo com um estudo de 2023 publicado na revista Sustainability. Ko disse a Lee que agora não é mais possível para os Haenyeo seguir as práticas de pesca sustentáveis que cultivaram ao longo das décadas devido às mudanças nos ecossistemas marinhos. A sobrepopulação de ouriços-do-mar, por exemplo, perturbou os padrões regulares de colheita dos mergulhadores, enquanto as águas mais quentes atraíram para a zona animais marinhos venenosos e predadores, como cobras e polvos.

Ko também disse a Lee que, no passado, os mergulhadores conseguiam encontrar facilmente a sua principal captura - um tipo de molusco marinho chamado concha de turbante - que é frequentemente exportado para o Japão, onde é considerado uma iguaria. Agora, diz que os Haenyeo têm de nadar durante uma hora inteira antes de começarem a encontrar algum. "Não só o seu trabalho se tornou mais perigoso, como também é mais difícil encontrar vida marinha para pescar", afirma Lee. "A sua prática de sustentabilidade foi quebrada. Têm de trabalhar muito mais para ganhar a vida".

Tudo num dia de trabalho: uma rede pesada, cheia de búzios de turbante. Uma mergulhadora Haenyeo vem à superfície, com ouriços-do-mar na mão.

As tradições de mergulho de Jeju podem remontar ao século V, e o facto de os Haenyeo terem perseverado e persistido calmamente nas suas tradições no meio do tumulto da história recente da Coreia não passa despercebido a Lee. "É um lugar que mudou tanto num período de tempo tão curto, de um país devastado pela guerra e bastante pobre para um país desenvolvido, e tudo isso está na minha mente", disse.

Mas os rápidos desenvolvimentos económicos e sociais na Coreia do Sul levaram a que as gerações mais jovens se sintam menos atraídas pela vida e pelo trabalho como os Haenyeo, segundo Ko. Ela tem tentado recrutar mais mulheres jovens para se juntarem à sua comunidade, mas disse a Lee que tem sido um desafio. Ainda assim, tem havido algum sucesso: desde que Lee visitou a ilha, outra mergulhadora mais jovem juntou-se aos Haenyeo, o que significa que, por agora, Ko já não é a "última sereia".

"É simplesmente espantoso que esta tradição exista há mais de mil anos", disse Lee, que está a planear uma exposição das fotografias em Seul, capital da Coreia do Sul, na primavera. "Sinto que é importante preservar o máximo possível dessa história, porque o mais triste é que não sei até que ponto é sustentável."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com