Fortes tremores de terremoto agitam o famoso local de lazer de Malibu, situado perto de Los Angeles.

Los Angeles, já lidando com incêndios florestais, agora enfrenta um novo desafio com um terremoto. A atividade sísmica teve seu epicentro na área de luxo de Malibu, levando figuras proeminentes como Paris Hilton e Khloé Kardashian a expressarem suas preocupações.

O terremoto ocorreu perto de Malibu, com relatos indicando uma magnitude de 4,7 na escala Richter, de acordo com a mídia. Situado a uma profundidade de 11 km, o terremoto foi sentido a cerca de 70 km de distância, no Condado de Orange, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Não foram relatadas imediatamente nenhum ferimento ou dano significativo após o evento. Vários famosos utilizaram a plataforma de mídia social X para compartilhar seus pensamentos sobre o assunto. Paris Hilton expressou seu terror, dizendo: "O terremoto foi intenso", enquanto Khloé Kardashian postou: "Isso foi uma sacudida e tanto".

A região já testemunhou vários terremotos neste ano. Um terremoto de magnitude 4,4 em agosto foi sentido de Los Angeles até San Diego. Edifícios balançaram, louças tremeram e alarmes de carro foram acionados durante o evento.

Rene Vasquez, gerente do restaurante "The Country Kitchen" em Malibu, descreveu o terremoto como tendo durado vários segundos. Os funcionários relutantemente saíram como medida precaução e não houve danos aparentes. Vasquez comentou: "Não foi tão ruim".

Lutas contra incêndios florestais continuam

A região luta simultaneamente contra três grandes incêndios florestais perto de Los Angeles, que destruíram várias casas e obrigaram milhares a evacuar. Incêndios florestais são um fenômeno anual na Califórnia, muitas vezes desencadeados por incêndio criminoso.

A névoa espessa causada por esses incêndios florestais foi atribuída a mais de 52.000 mortes na região de Los Angeles nos últimos dez anos, de acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Esse número é muito maior do que o número de vítimas diretamente atribuíveis aos incêndios florestais de acordo com o estudo publicado.

O impacto do terremoto nos incêndios florestais em Los Angeles é uma preocupação de grande interesse. A atividade sísmica pode potencialmente deslocar as linhas de fogo ou criar novas, cuja extensão ainda não é totalmente entendida.

