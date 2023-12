Destaques da história

Fórmula E: Oliver Rowland descobre que chegou a sua hora de brilhar na série de corridas eléctricas

Oliver Rowland está a aproveitar ao máximo a sua grande oportunidade na Fórmula E

"Foram 20 anos de sacrifícios", diz o piloto da Nissan e.dams

A F1 "já não está" no seu radar e ele ambiciona mais sucesso elétrico

Rowland está à espera há 20 anos para brilhar e a Fórmula E deu-lhe finalmente a oportunidade de acender o papel de toque na sua carreira de piloto.

"Foram 20 anos de sacrifícios para finalmente chegar a um lugar onde posso mostrar as minhas capacidades e sobressair", diz o piloto da Nissan e.dams à CNN Sport antes da ronda deste fim de semana na Suíça, em Berna.

LER: Di Grassi vence e entra na luta pelo título

"A minha família sempre me apoiou e fez um grande esforço, por isso é bom retribuir e mostrar-lhes que valeu a pena.

"Toda a gente está feliz e eu estou num bom lugar - estou apenas feliz com a vida neste momento."

"Extremamente político"

Naturalmente descontraído e otimista, Rowland já passou tempo suficiente à margem do desporto motorizado para saber como pode ser frustrante assistir à margem.

Antes da sua assinatura de última hora com a Nissan e.dams para a quinta temporada da Fórmula E, ele estava à espera nas asas da Fórmula 1, primeiro como piloto de desenvolvimento com a Renault e depois como piloto júnior para a equipa Williams.

"Passei muito tempo a perseguir o sonho da Fórmula 1 e estive muito perto", reflecte Rowland, de 26 anos.

"Vi muito sobre a Fórmula 1; é extremamente política e nem sempre são os mais talentosos que lá chegam; há vários factores diferentes e acabei por ficar um pouco cansado dela, para ser honesto.

"Cheguei à Fórmula E e parece-me uma lufada de ar fresco. Estou muito feliz por estar aqui.

"A Fórmula 1 não está no meu radar. Penso que, com a direção que a Fórmula E está a tomar, o futuro está aqui. Se eu puder realmente fazer um nome para mim na Fórmula E, então não há razão para eu procurar outro lugar."

No topo da lista

O caminho de Rowland para o campeonato elétrico surgiu quando o seu velho amigo Alexander Albon recebeu uma oportunidade de correr na Fórmula 1 com a Toro Rosso, deixando a Nissan e.dams a precisar de encontrar um substituto rápido - e rapidamente.

"A equipa contratou o Alex em agosto para correr na Fórmula E e fiquei um pouco desiludido na altura", explica Rowland. "Mas as coisas progrediram com ele e ele foi para a Fórmula 1 e suponho que eu estava no topo da lista para ser chamado.

"Saí no último minuto para os testes em Valência, consegui completar um dia no molhado e foi mais ou menos assim que tudo começou."

Quando era um jovem kartista em Yorkshire, Rowland costumava passar os fins-de-semana a correr com Albon e a sua família. "Eu conhecia-o muito bem", acrescenta.

Então, ele falou com o seu velho amigo quando eles efetivamente trocaram de paddock de corrida?

"Sim, claro", diz ele com uma risada. "Só para dizer boa sorte para a época e obrigado!"

Absolutamente sem pressão

Ao cair de para-quedas na Nissan e.dams - vencedora de três dos quatro títulos do campeonato de equipas - Rowland também se sentiu à vontade na sua primeira época completa com a equipa.

"A Nissan foi muito clara ao dizer que eu tinha de aprender neste primeiro ano e que não havia qualquer pressão para obter resultados", explica Rowland.

"Suponho que isso torna as coisas mais fáceis, uma vez que não há pressão sobre os meus ombros para ir para a pista e ter um bom desempenho - e acabei por conseguir".

Rowland tem sido uma espécie de surpresa na quinta temporada. Embora tenha havido erros de "novato", Rowland também não teve sorte em perder vitórias em corridas e o seu potencial foi sublinhado por dois pódios e três pole positions.

O britânico também ultrapassou Felipe Massa e Stoffel Vandoorne que, acabados de sair dos rigores da Fórmula 1, também estão a competir na sua época de estreia na Fórmula E.

"É extremamente gratificante", diz Rowland, que está em nono lugar na classificação dos pilotos a três corridas do fim.

"Gostamos sempre de acreditar nas nossas próprias capacidades como piloto de corridas, mas também temos de provar o nosso valor. Por isso, entrar na corrida, não só contra os estreantes, mas também contra ex-campeões da Fórmula E... tem sido bom basear o meu desempenho em conjunto com muitos dos outros.

"Penso que consolidei o meu lugar entre os pilotos e ganhei esse respeito.

"A Fórmula E é extremamente competitiva e todos os pilotos são extremamente amigáveis, somos todos muito bons amigos. Mas tenho de continuar a esforçar-me porque quando se está a este nível contra este tipo de pessoas, eles estão sempre à procura daquela pequena vantagem extra."

Ao lado do seu colega de equipa na Nissan e.dams, Sebastian Buemi, a tarefa imediata é conseguir a primeira vitória da equipa na temporada.

"Penso sinceramente que temos sido extremamente azarados por não termos ganho uma corrida até agora", acrescenta Rowland. "Vamos continuar a esforçar-nos."

Para além disso, Rowland continua a dirigir a sua equipa de karting, Oliver Rowland Motorsport, para pilotos juniores no Reino Unido que esperam seguir o seu caminho.

"Quando eles estão a correr e eu estou a correr, sentam-se todos no camião e vêem no ecrã grande", explica Rowland. "Por isso, gostam imenso da Fórmula E e estão todos muito interessados em fazer o que eu faço.

"Tudo o que puder fazer para ajudar os jovens que estão a chegar, fá-lo-ei sempre.

"É extremamente importante dar algo de volta ao sítio onde já estive."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com