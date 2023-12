Destaques da história

Fórmula E: Comentador - "Meu Deus, isto é de loucos!

Comentadores entusiasmados com a Fórmula E

"Emocionante e imprevisível", diz Nicholls

"É um desafio", diz Franchitti, lenda da IndyCar

Nove equipas competem no campeonato de 11 corridas, que se realiza nas ruas de algumas das cidades mais emblemáticas do mundo, incluindo Pequim, Paris e, mais recentemente, Buenos Aires.

O aficionado dos desportos motorizados Jack Nicholls e a lenda da IndyCar Dario Franchitti são a dupla de comentadores encarregue de descrever a ação frenética a milhões de espectadores em todo o mundo.

O campeonato inaugural foi alegadamente mais popular do que a Fórmula 1 na América do Norte, enquanto as três primeiras corridas de 2015-16 atraíram 56 milhões de telespectadores em todo o mundo e 1,45 mil milhões de impressões nas redes sociais.

Com os treinos, a qualificação e a corrida a decorrerem todos no mesmo dia - na Fórmula 1, isto acontece ao longo de três dias - a Fórmula E mantém-nos na expetativa, afirma Nicholls, que já comentou ambos os desportos.

"Adoro a emoção e a imprevisibilidade da Fórmula E", disse Nicholls à apresentadora do programa SuperCharged da CNN, Nicki Shields.

Ele descreve a dramática corrida de abertura do campeonato de 2015-16 em Pequim no típico estilo de tirar o fôlego: "Meu Deus, isto é de loucos!"

"A Fórmula E é um jogo de adivinhação", acrescenta Nicholls. "Não há tempo suficiente para recolher os dados, pelo que as corridas são muito emocionantes. A F1 é xadrez a 200 mph, enquanto a Fórmula E é dodgems a 100 mph."

Franchitti, quatro vezes campeão da IndyCar Series, admite que ainda está a ganhar velocidade depois de trocar o cockpit pela caixa de comentários.

"Não é tão fácil quanto parece", diz Franchitti. Durante anos, vi pessoas a comentar corridas e disse: "Estão a fazer isso mal!

"Tentar fazer um bom trabalho, transmitir as nuances aos fãs que estão a ver - é um desafio e ainda estou definitivamente a aprender."

A série de corridas, que recomeça no México a 12 de março, está muito bem posicionada: Sebastien Buemi, da Renault e.Dams, lidera o campeonato de pilotos com quatro pontos de vantagem sobre Lucas di Grassi, da ABT, após quatro rondas.

O britânico Sam Bird entrou na disputa depois de vencer o ePrix de Buenos Aires deste mês - a vitória elevou o piloto da DS Virgin Racing para o terceiro lugar com 52 pontos, 28 pontos atrás de Buemi.

É difícil, talvez, prever o que pode acontecer numa série de corridas tão imprevisível, mas Franchitti acredita que Buemi, que correu com a equipa de F1 Toro Rosso de 2009 a 2011, é o homem a bater esta época.

"Ele tem sido tão dominante... o seu ritmo tem sido incrível."

