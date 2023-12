Destaques da história

Fórmula E: Agag "muito otimista" com o ePrix de Nova Iorque

Nova Iorque é uma corrida de "sonho", diz o CEO da Fórmula E

Série eléctrica corre em circuitos no centro da cidade

O ePrix de Berlim vai decorrer na Karl-Marx-Allee

No ano passado foi Londres, este ano foi Paris e no próximo ano, se a Fórmula E conseguir o que deseja, Nova Iorque fará parte do calendário de corridas pela primeira vez.

A Big Apple há muito que é considerada como um potencial local para a série de carros eléctricos e o CEO Alejandro Agag está "muito otimista" quanto às hipóteses de realizar uma corrida histórica nas suas ruas.

"Temos duas ou três surpresas muito interessantes para o final da temporada", disse Agag ao programa Supercharged da CNN.

"Acabei de chegar de Nova Iorque e estou a ver diferentes locais, diferentes possibilidades. Ainda está longe de estar tudo pronto, mas estamos muito optimistas. O nosso sonho seria fazer uma corrida em Nova Iorque.

A perspetiva de uma nova corrida para a próxima temporada é um estímulo após a desilusão de ter de cancelar o ePrix de Moscovo, na Rússia, no próximo mês, que estava programado para acolher a nona ronda do campeonato de 2015-16.

"As autoridades de Moscovo têm sido extremamente cooperantes connosco, mas nessa data havia tantas coisas a acontecer em torno do local que queríamos, mesmo ao lado do Kremlin, que tivemos de tomar a decisão de adiar a corrida - mas Moscovo vai acontecer no futuro", disse Agag.

Este fim de semana, os pilotos vão lutar nas ruas de Berlim, correndo ao longo da Karl-Marx-Allee e à volta da Strausberger Platz.

A três corridas do fim do campeonato, o campeonato de pilotos está muito equilibrado, com Lucas di Grassi, da ABT Schaeffler, a manter uma vantagem de 11 pontos sobre Sebastian Buemi, da Renault e.Dams.

O suíço, que passou três épocas na Fórmula 1 a correr pela equipa Toro Rosso, abraçou com entusiasmo as corridas de carros eléctricos.

"É incrível, apesar de ser apenas a segunda temporada", disse Buemi. "Quando se vê o que eles tentam fazer com a cerimónia do pódio, quando se vê o impulso dos fãs, tentando interagir com os fãs, penso que é uma coisa fantástica."

Fonte: edition.cnn.com