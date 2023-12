Destaques da história

Fórmula E: A pioneira série de corridas eléctricas recomeça nas ruas de Buenos Aires

Fórmula E para o ePrix de Buenos Aires a 6 de fevereiro

A corrida pelo título está "incrivelmente próxima" após 3 rondas

Leo DiCaprio, coproprietário da Venturi, encontra-se com o Papa

O campeonato de corridas para carros eléctricos está a preparar-se para a quarta das 11 rondas na Argentina, no sábado, 6 de fevereiro, para o ePrix apelidado de "Lightning Bites".

Os pilotos rivais estão certamente a afundar-se na luta pelo campeonato, com o piloto da Renault e.dams, Sebastien Buemi, apenas um ponto à frente do rival da ABT Audi, Lucas di Grassi.

"Os adeptos estão a desfrutar de um campeonato incrivelmente renhido esta época, em que cada detalhe é crucial", disse Di Grassi entusiasmado.

Buemi, que venceu a abertura da época em Pequim, está a ter cuidado: "O Lucas está muito próximo e é consistente, por isso temos de nos manter concentrados", disse aos jornalistas após a sua vitória no Uruguai.

Com a Fórmula E nunca se sabe!

Com a chegada da Fórmula E à Argentina, será que está na altura de dois para dançar o tango pela coroa de pilotos de 2015/2016?

"Acha que podemos pô-los a dançar juntos?", pensou Nicki Shields, apresentadora do novo programa SuperCharged da CNN, que vai para o ar a 13 de fevereiro.

"Com um ponto de diferença entre Buemi e Di Grassi, vai ser divertido ver como se defrontam em pista.

"As equipas da Renault e da Audi tendem a ser muito fiáveis e consistentes - e o campeonato pode definitivamente transformar-se numa corrida de dois cavalos muito rapidamente.

"Mas tivemos seis vencedores diferentes nas primeiras seis corridas do ano passado e as pistas dos circuitos de rua são muito implacáveis, o mais pequeno erro pode custar-nos uma corrida inteira. Por isso, com a Fórmula E nunca se sabe!"

Buemi e Di Grassi podem muito bem estar envolvidos numa luta pelo título tão renhida como um aperto no tango, a dança nacional da Argentina.

Diz a lenda que a dança apaixonada nasceu nas ruas da capital Buenos Aires, anfitriã da extravagância da Fórmula E deste fim de semana.

No ePrix inaugural da época passada, os ex-pilotos Michela Cerruti e Juan Manuel Lopez tiveram aulas de tango, mas será que este ano vamos ver alguém a dar uma volta à pista de dança?

"Talvez eu tenha de convidar o vencedor para uma dança de tango", sugere Shields. "Já tive aulas de tango em Buenos Aires antes e foram muito divertidas."

Cenário da moda

Pelo menos os pilotos podem exercitar os seus músculos num passeio pela pista, se não na pista de dança.

A localização urbana do ePrix de Buenos Aires é o parque à beira-mar do elegante bairro de Puerto Madero.

O circuito de 2,4 quilómetros (1,5 milhas) oferece uma velocidade máxima de quase 200 km/h (124 mph) e um hairpin de teste entre as curvas quatro e seis. A pole position em 2015 foi estabelecida em um minuto e 9,134 segundos.

"Tem de ser uma das minhas corridas favoritas porque Buenos Aires tem muita vibração e é um ótimo lugar para todos", acrescenta Shields.

"A pista é anti-horária. No ano passado estava bastante acidentada, mas também é uma pista bastante rápida."

Há algumas caras novas, mas familiares, a ter em conta na Argentina, com Salvador Duran e Mike Conway a regressarem à grelha eléctrica.

Conway, anteriormente piloto de testes da Dragon Racing, substitui o campeão mundial de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, na equipa Venturi , depois de os dois se terem separado.

"Sempre gostei das pistas de rua", disse o inglês Conway, um antigo vencedor da IndyCar. "É emocionante fazer parte da série".

Duran regressa ao Team Aguri, para o qual pilotou em nove rondas no ano passado, para o resto da época como substituto de Nathanael Berthon.

"Estou particularmente ansioso pela minha corrida caseira no México", disse Duran, entusiasmado por estar de volta para o evento de março.

A bênção do Papa?

O coproprietário da equipa Venturi, Leonardo DiCaprio, aproveitou o tempo em que recebeu os elogios pela sua atuação em "The Revenant" para uma audiência com o Papa Francisco - que é natural de Buenos Aires.

Os dois discutiram as alterações climáticas, algo que é muito caro ao ator americano, cuja fundação com o mesmo nome apoia a conservação do ambiente.

DiCaprio é também um embaixador da Fórmula E e pode muito bem aprovar a realização do ePrix de Buenos Aires num parque arborizado para ajudar a sublinhar as credenciais ecológicas do desporto.

"É um bom lembrete do porquê de estarmos a fazer isto", explica Shields, que é também o repórter oficial das boxes do desporto.

"Estamos rodeados de belas folhas verdes e árvores em Puerto Madro e também estamos a correr lá. Essa justaposição lembra-nos o que é a Fórmula E - a necessidade de levar as emissões zero às nossas cidades."

