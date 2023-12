Fórmula E 2019: "O campeonato mais competitivo do mundo

Os automóveis da "Geração 2" apresentam um design novo e marcante e, com mais 85% de energia, conduzem agora mais depressa e durante mais tempo do que nunca.

Acabaram-se as trocas de carros a meio da corrida, e as corridas em si passam a ter um limite de tempo de 45 minutos.

Mitch Evans, um piloto da Jaguar, estima que haverá mais 100 cavalos de potência à disposição dos pilotos, criando uma força descendente significativamente maior e colocando em ação, pela primeira vez, estratégias de gestão de pneus.

Nelson Piquet Jr., colega de equipa de Evans, ganhou o campeonato inaugural e experimentou em primeira mão a evolução de um desporto em rápido crescimento.

"Desde a primeira temporada, as coisas mudaram muito", disse ele à CNN. "Na primeira época, muitas pessoas não compreendiam o desporto ou encaravam-no um pouco como uma brincadeira. Era difícil de explicar às pessoas.

"Para ser honesto, não sabia qual era o futuro da Fórmula E no início e agora já estamos a começar a quinta temporada.

"É a série que tem o maior número de construtores do mundo, por isso não podia estar num lugar melhor e as pessoas que não acreditam nela, espero que comecem a acreditar, porque a série está apenas no início do que vai ser.

"Daqui a cinco anos, vai ser difícil imaginar o quão longe vamos estar e o quão grande a série vai crescer."

'Tantalizante'

A popularidade crescente do desporto é tal que pilotos de campeonatos de todo o mundo estão a oferecer-se para se juntarem à Fórmula E, alguns "por pouco dinheiro, só porque querem fazer parte da série", diz Piquet Jr.

Nesta temporada, a adição mais significativa ao alinhamento de pilotos é Felipe Massa, que se junta à equipa depois de 15 anos na Fórmula Um.

"O nível dos pilotos que são atraídos para a série é tão alto", diz Evans à CNN. "Penso que vai ser o campeonato mais competitivo do mundo em termos de calibre dos pilotos.

"A profundidade do talento é simplesmente notável, por isso é ótimo fazer parte disso."

James Barclay, patrão de Evans e chefe de equipa da Jaguar, acredita que, com a qualidade dos pilotos que se juntam a ele e com a participação de todos os principais fabricantes do mundo, a Fórmula E "ultrapassou a fase de prova".

"Em termos de 'o conceito está correto? É, sem dúvida, correto", disse ele. A conversa passou agora de "será relevante?" para a rapidez e entusiasmo com que a Fórmula E se está a desenvolver.

"É um momento muito positivo, pois o campeonato tem apenas quatro anos e é incrível pensar nos números de audiência que estamos a começar a ver".

A Forbes estima que mais de 300 milhões de telespectadores em todo o mundo assistiram a pelo menos uma corrida de Fórmula E na televisão na época passada e que uma média de 27,1 milhões viram cada corrida individual.

Estes números representam um enorme aumento em relação aos 18,6 milhões que assistiram a cada corrida durante a época de 2016-17.

"É a forma de desporto automóvel que mais cresce e penso que o futuro é incrivelmente excitante", acrescenta Barclay.

"Do ponto de vista de um fã, a perspetiva de todos estes grandes fabricantes com um alinhamento de pilotos incrivelmente entusiasmante é realmente tentadora."

O que torna a próxima temporada tão emocionante, em particular, é a proximidade entre as equipas no primeiro e no último lugar.

Barclay, Evans e Piquet Jr. acreditam que a introdução do carro "Gen2", e todas as alterações técnicas que o acompanham, funcionará como um nivelador entre as equipas com mais e menos experiência na Fórmula E.

No entanto, a vantagem obtida através da experiência daqueles que estão no desporto há mais tempo continuará a desempenhar um papel importante.

A corrida começou

Piquet Jr. está confiante de que pode ser o piloto a sair vitorioso de um campo competitivo e dar um passo mais perto de imitar seu pai, Nelson Piquet, que ganhou três campeonatos mundiais de Fórmula 1 na década de 1980.

Depois da vitória do brasileiro em 2014, três pilotos diferentes venceram os três campeonatos seguintes e Piquet Jr. diz que a corrida está em andamento para ver quem pode se tornar o primeiro piloto a vencer dois campeonatos mundiais.

"Penso que estamos todos à espera de ver quem será o primeiro duplo campeão mundial na Fórmula E", afirmou.

"Obviamente que estou a dar o meu melhor - a segunda e terceira épocas foram muito difíceis para mim porque tínhamos um carro que não era muito rápido, mas agora estão a dar-me a oportunidade de lutar até ao topo.

"Todo este projeto não é apenas para eu ganhar um campeonato, mas também para a equipa ganhar um campeonato de construtores. O meu objetivo é ganhar pelo menos três e igualar o meu pai em campeonatos do mundo."

Fonte: edition.cnn.com