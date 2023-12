Destaques da história

Fórmula 1: Novas regras significam mais ultrapassagens e corridas mais renhidas

Alterações aerodinâmicas introduzidas a partir de 2019

A intenção é "aumentar as ultrapassagens" na F1

As alterações à aerodinâmica dos carros a partir de 2019 terão como objetivo incentivar corridas mais emocionantes, roda a roda.

Estas incluem condutas de travagem simplificadas, uma asa traseira mais larga e mais profunda e uma asa dianteira simplificada.

De acordo com a investigação da FIA, as actuais asas dianteiras direccionam o ar para o exterior dos pneus, dificultando a vida dos carros que seguem atrás.

"Para além das alterações aerodinâmicas ratificadas na segunda-feira, a FIA continua a avaliar uma série de outras medidas destinadas a encorajar as corridas mais renhidas e a aumentar as ultrapassagens na F1", lê-se num comunicado publicado no site da F1.

"Uma série de outras medidas já foram postas em prática para 2019, incluindo um aumento no subsídio de combustível de corrida para permitir que os pilotos corram com potência máxima por mais tempo, a separação do peso do piloto do peso do carro para acabar com a desvantagem dos pilotos mais pesados e a exigência de que os pilotos usem luvas biométricas."

Na última temporada, as ultrapassagens na F1 caíram pela metade em relação a 2016.

Daniel Ricciardo, da Red Bull, que colidiu com o colega de equipa Max Verstappen ao tentar ultrapassar durante o GP do Azerbaijão de domingo, registou o maior número de ultrapassagens no ano passado, com 43 no campeonato de 20 corridas.

Na abertura da temporada de 2018, em Melbourne, houve apenas cinco ultrapassagens, algo que levou o diretor-geral da F1, Ross Brawn, a lamentar a falta de "roda a roda" após a corrida.

"Os fãs da Fórmula 1 querem ver um espetáculo melhor e as ultrapassagens são o elemento mais emocionante e espetacular que se pode ter em pista", acrescentou.

No entanto, na corrida seguinte, no Bahrein, Lewis Hamilton, da Mercedes, ultrapassou três pilotos com uma manobra impressionante.

Brawn diz que as próximas mudanças, que foram apresentadas às equipas no Bahrein, foram motivadas em parte por instâncias como a que ocorreu entre Verstappen e Ricciardo no Azerbaijão.

"Uma vez que Daniel se estabeleceu em sua linha, e Max mudou de direção mais uma vez, o australiano de repente teve que lidar com um carro que era muito leve na parte dianteira devido ao ar turbulento gerado pela Red Bull líder", disse Brawn no site da F1.

"Nestas condições, Daniel não era mais do que um passageiro com poucas ou nenhumas opções para gerir a situação: não podia mudar de direção e a travagem brusca que tentou teria tido poucas hipóteses de sucesso."

Fonte: edition.cnn.com