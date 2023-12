Destaques da história

Fórmula 1: Daniel Ricciardo faz a primeira pole no Mónaco

Daniel Ricciardo vai começar o Grande Prémio do Mónaco na pole position

O líder do campeonato Nico Rosberg foi o segundo mais rápido

Lewis Hamilton, campeão do mundo, com problemas técnicos

Max Verstappen sofre forte acidente

O piloto da Red Bull foi 0,169 segundos mais rápido do que o líder do campeonato Nico Rosberg, com Lewis Hamilton, seu companheiro de equipa na Mercedes, a terminar em terceiro.

É a primeira vez desde o Grande Prémio do Brasil de 2013 que a equipa conquista a pole e Ricciardo ficou encantado por quebrar o seu pato num dos circuitos mais glamorosos e elegantes do circuito.

"É definitivamente um lugar especial", disse Ricciardo aos repórteres.

"Eu sabia que no fim de semana teríamos uma oportunidade. Parecia bom desde quinta-feira. Depois de Barcelona, também pensei que tinha conduzido bem, mas que não tinha conseguido obter o máximo de recompensas, por isso vim para este fim de semana com muita confiança e com a convicção de que podia estar nesta posição.

"Sempre gostei deste lugar. Temos um bom pacote atrás de nós e é bom poder tirar o máximo partido dele."

Ricciardo festeja depois de liderar a classificação na qualificação.

Esta é a primeira vez desde 2011 que a Mercedes não consegue estabelecer o tempo mais rápido no Mónaco.

Enquanto Ricciardo celebrava, Hamilton, já a 43 pontos do companheiro de equipa e líder Rosberg a caminho da corrida de domingo, teve de lidar com mais desilusão.

Hamilton, que ainda não ganhou uma corrida esta época, teve de ser levado de volta para a garagem depois de o seu carro ter perdido potência no início da corrida dos 10 primeiros.

Conseguiu apenas uma volta que o levou do 10º para o terceiro lugar, mesmo à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari.

Atormentado por problemas técnicos nas três primeiras corridas da época, envolveu-se depois num acidente no Grande Prémio de Espanha há duas semanas, que o deixou a ele e a Rosberg fora da corrida.

Este último incidente só vai aumentar a frustração de Hamilton num circuito onde as ultrapassagens são notoriamente problemáticas.

"Foi uma qualificação difícil", disse Hamilton numa conferência de imprensa.

"Não sei bem o que dizer neste momento, mas o bom é que consegui sair para dar uma volta, pelo menos.

"Foi tão mau como algumas corridas têm sido no que diz respeito aos problemas de motor, por isso estou grato por estar em terceiro.

"A pole estava lá para ser conquistada, mas vou fazer o que puder na corrida para salvar o que puder do resultado de hoje."

Hamilton estava insatisfeito com o desempenho do seu carro na qualificação.

Enquanto havia alegria em uma metade do paddock, havia desespero na outra, já que Max Verstappen, vencedor do primeiro grande prêmio da última vez em sua estreia na Red Bull, caiu na primeira sessão da sessão de sábado.

O jovem de 18 anos, que venceu em Espanha na sua estreia na Red Bull, vai partir de 21º depois de ter partido a suspensão dianteira após colidir com uma barreira.

"É claro que não é assim que se quer começar o dia de amanhã", disse aos jornalistas.

"Virei um pouco cedo demais, parti a suspensão e depois não consegui recuperar. É um caso de erro de julgamento - só isso. Um erro de cálculo - eu apenas avaliei mal a aderência um pouco."

Entretanto, Kimi Raikkonen, que está em segundo lugar na corrida para o campeonato, vai arrancar na 11ª posição depois de ter recebido uma penalização de cinco lugares devido a uma troca de caixa de velocidades.

