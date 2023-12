Destaques da história

Fórmula 1: A família de Jules Bianchi intenta uma ação judicial por morte "evitável

A família de Jules Bianchi vai processar a morte do piloto de F1

A família move uma ação contra a FIA, o Grupo Fórmula 1 e a Marussia

O escritório de advogados que representa a família diz que a morte era "evitável"

Bianchi sofreu ferimentos graves na cabeça depois de o seu carro ter chocado contra uma grua móvel no Grande Prémio do Japão, em outubro de 2014, tendo o piloto de 25 anos falecido em julho seguinte.

A firma de advogados britânica Stewarts Law, que representa a família de Bianchi, enviou "cartas formais de reclamação" à FIA - o organismo que rege o desporto automóvel a nível mundial - bem como ao Grupo de empresas de Fórmula 1, que controla os direitos de transmissão televisiva e mediática do desporto, e à Marussia - agora conhecida como Manor - a equipa que o francês pilotava na altura.

"A morte de Jules Bianchi era evitável", declarou Julian Chamberlayne, sócio da Stewarts Law, num comunicado.

"O relatório do Painel de Inquérito da FIA sobre este acidente fez numerosas recomendações para melhorar a segurança na Fórmula 1, mas não conseguiu identificar os erros que levaram à morte de Jules.

"Foi surpreendente e angustiante para a família Bianchi que o painel da FIA, nas suas conclusões, apesar de ter assinalado uma série de factores que contribuíram para o acidente, tenha culpado Jules. A família Bianchi está determinada a que este processo legal exija que todos os envolvidos forneçam respostas e assumam a responsabilidade por quaisquer falhas.

"Isto é importante para que os actuais e futuros pilotos tenham confiança de que a segurança no desporto será colocada em primeiro lugar. Se este tivesse sido o caso em Suzuka, Jules Bianchi provavelmente ainda estaria vivo e a competir no desporto que amava."

A FIA, o Grupo Fórmula 1 e a Manor não responderam de imediato ao pedido de comentário da CNN.

Justiça para Jules

A declaração da Stewarts Law prossegue dizendo que a família Bianchi considera que as acções de "uma ou mais dessas partes, entre outras, podem ter contribuído para o acidente fatal de Jules" e que "foram cometidos erros no planeamento, calendarização, organização e condução da corrida", que alegam ter decorrido em condições perigosas durante a época dos tufões no Japão.

"Procuramos justiça para Jules e queremos estabelecer a verdade sobre as decisões que levaram ao acidente do nosso filho no Grande Prémio do Japão em 2014", disse o pai de Bianchi, Philippe, no comunicado.

"Como família, temos muitas perguntas sem resposta e sentimos que o acidente e a morte de Jules poderiam ter sido evitados se uma série de erros não tivessem sido cometidos."

Bianchi faleceu a 17 de julho de 2015, num hospital em Nice, França, onde foi internado após o acidente de 5 de outubro de 2014.

A sua morte foi a primeira resultante de um acidente num grande prémio de F1 desde a de Ayrton Senna em San Marino, em 1994.

Em dezembro de 2014, a FIA publicou um relatório em que afirmava que Bianchi "não abrandou o suficiente para evitar perder o controlo" durante o acidente no circuito de Suzuka.

Nos dias que se seguiram ao acidente, a Marussia disse que estava "chocada e irritada" com as alegações de que Bianchi não tinha reduzido a sua velocidade e que a equipa o tinha encorajado ativamente a não o fazer.

Philippe e a sua mulher Christine vão assistir ao GP do Mónaco este fim de semana.

O casal já falou anteriormente da impossibilidade de assistir à F1 devido à dor causada pela morte do filho, mas decidiu viajar para o Mónaco para defender a organização de caridade que criaram em memória do filho para apoiar jovens aspirantes a pilotos de automóveis.

