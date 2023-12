Destaques da história

Fórmula 1 2018: Pneus mais rápidos, menos motores... e uma auréola

A época de 2018 da F1 começa a 25 de março na Austrália

Novo dispositivo de halo melhora a segurança dos pilotos

Equipas limitadas a três motores em 21 corridas

Novos pneus para tornar os carros ainda mais rápidos

O ano passado trouxe as maiores mudanças da F1 em mais de uma década, com pneus mais grossos e chassis de carros maiores e mais agressivos, o que resultou na quebra de recordes de volta em 11 dos 20 grandes prémios.

A próxima época, que começa em Melbourne a 25 de março, será uma época de aperfeiçoamento, em que as equipas e os pilotos se vão habituando a ajustes cosméticos comparativamente menores.

No entanto, as alterações aos regulamentos desportivos e técnicos da F1 irão provavelmente desempenhar um papel fundamental no resultado das corridas pelo título de pilotos e de construtores em 2018.

Aqui, com a ajuda do analista técnico da F1 Craig Scarborough, o The Circuit da CNN analisa algumas das principais alterações e a forma como podem afetar a ordem de classificação.

Pneus mais lisos

Em 2017, os regulamentos da FIA, a entidade que rege o desporto automóvel, tornaram os pneus maiores e 25% mais largos, remetendo para as décadas de 1970 e 1980.

Os pneus mais grossos ofereciam mais aderência e velocidade nas curvas, dando aos pilotos uma emoção maior em curvas famosas como as Maggots e Becketts de Silverstone e a épica 130R de Suzuka.

Este ano, a Pirelli jogou os dados novamente, expandindo a escolha de pneus slick de cinco para sete com dois novos compostos, Superhard e Hypersoft.

Espera-se que o Hypersoft, indicado por uma faixa cor-de-rosa na parede do pneu, e as melhorias nos pneus existentes tornem os carros de F1 ainda mais rápidos do que eram em 2017.

"Vai acrescentar muita velocidade ao carro", disse Scarborough à CNN.

"Os pneus são uma das áreas em que se pode facilmente melhorar o desempenho do carro... os tempos das voltas vão cair a pique e vão ser estabelecidos recordes a toda a hora.

"Penso que nalgumas das pistas um pouco mais centradas na aerodinâmica - Silverstone (Grã-Bretanha), Red Bull Ring (Áustria), Spa (Bélgica) - poderemos assistir a tempos de volta impressionantes este ano."

A Pirelli tornou todos os seus compostos de pneus ligeiramente mais macios este ano , o que significa que deverão degradar-se mais rapidamente e, em teoria, complicar as estratégias de corrida.

"O que a Pirelli fez este ano com a gama mais alargada de compostos e este pneu Hypersoft é que tornou toda a gama de pneus muito mais macia e de vida muito mais curta.

"O que esperamos é que os pneus não durem metade de uma corrida e que as pessoas possam voltar a decidir entre pneus mais duros e uma corrida de uma paragem ou pneus mais macios e uma estratégia de duas paragens.

"É tentar trazer de volta alguma da variabilidade na estratégia de pneus que faltou um pouco em 2017, mas que funcionou tão bem em 2016."

Motores - quatro passam a três

Numa tentativa de evitar que os custos fiquem ainda mais fora de controlo, a FIA decidiu que cada piloto terá apenas três motores para o calendário alargado de 21 corridas desta época.

A investigação sugere que as equipas gastaram um total combinado de 1,3 mil milhões de libras (1,8 mil milhões de dólares) em 2016.

Em 2018, o desafio continua a ser o mesmo, equilibrando a fiabilidade e o desempenho, mas com menos uma unidade de potência, as apostas aumentam.

"Este ano, o resultado do campeonato poderá ter um enorme impacto em todo o espetro, do último ao primeiro lugar", afirmou Scarborough.

"A Honda tem tido claramente problemas de fiabilidade, a Renault também, enquanto a Ferrari tem sido muito melhor como um pacote completo, embora tenha tido problemas", observa Scarborough, apontando para os problemas da equipa italiana nos fins-de-semana dos Grandes Prémios da Malásia e do Japão.

Algumas equipas têm criticado abertamente a redução - nomeadamente a McLaren e a Red Bull, que afirmam tratar-se de uma falsa economia.

"Haverá muitas penalizações na grelha (em 2018) e o que se detestaria era que o campeonato fosse decidido com base em penalizações na grelha", disse o chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, em dezembro.

"Estamos a chegar a um ponto em que com 21 corridas para três motores - é de loucos, realmente."

A mudança provavelmente favorecerá a Mercedes, que reinou suprema na era do turbo híbrido.

"A Mercedes conseguiu chegar com o motor quase perfeito em 2014 - a disposição correcta, a forma como a combustão ia funcionar, as estratégias de controlo do sistema híbrido e a forma de obter mais potência do motor durante a qualificação", explica Scarborough.

"Como estavam à frente da curva, também tinham fiabilidade. Tinham o motor perfeito, ao passo que a Ferrari, a Renault e a Honda não acertaram no design logo à primeira, pelo que nos anos seguintes tiveram de tentar recuperar o atraso."

A equipa alemã construiu um novo motor para 2018 que pode falhar, mas dado o seu historial recente, isso parece improvável.

Segurança do cockpit

Uma mudança mais óbvia, e surpreendentemente impopular , nos carros de 2018, vem na forma do halo.

O dispositivo de segurança do cockpit, agora obrigatório, foi concebido para ajudar a proteger os condutores de grandes pedaços de detritos voadores.

A opinião geral é talvez melhor resumida por Fernando Alonso, da McLaren.

"Sei que, do ponto de vista estético, é um grande impacto... mas não quero ter mais ferimentos fatais", disse Alonso à CNN no verão passado.

Inicialmente proposto em 2015, o halo foi rigorosamente testado e será capaz de resistir a impactos extremos.

O halo foi concebido por um engenheiro da equipa Mercedes (embora não seja um design oficial da equipa alemã) e foi escolhido à frente do "Aeroscreen" da Red Bull e do "Shield" da Ferrari.

A FIA admite prontamente que, embora o halo esteja longe de ser perfeito, é um importante passo em frente em termos de segurança.

"É bastante óbvio que a cabeça do piloto é a única peça que fica exposta no carro no caso de muitos tipos diferentes de acidentes", disse Scarborough.

"No cômputo geral, trata-se de um aumento da segurança. Nenhum de nós quer ver um condutor morrer em direto na televisão ou em testes.

"No final do dia, a segurança sempre aumentou e sempre teve um impacto negativo até certo ponto. Perde-se alguma coisa: óculos de proteção, capacetes, proteção contra capotamento, deslocação dos depósitos de combustível, proteção lateral do cockpit. Muitas coisas tiraram ao condutor a visibilidade".

Scarborough diz que há soluções melhores no horizonte e sugere que o halo pode oferecer aos fãs da televisão uma visão nova e melhorada das corridas.

"O halo é um compromisso - uma medida provisória para nos tornar mais seguros a curto prazo, antes de chegarem as grandes alterações regulamentares em 2021", afirma.

"Esperemos que algumas das câmaras de bordo sejam colocadas no próprio halo, para que possamos ver o piloto de baixo para cima e não apenas os ângulos por cima do seu ombro."

Quem triunfará em 2018?

Os ajustes nos regulamentos desportivos e técnicos podem ser ligeiros em comparação com 2017, mas o impacto pode ser grande.

É difícil não pensar que a Mercedes continue a dominar - a equipa alemã conquistou quatro títulos consecutivos desde 2014 - mas Scarborough espera que a Ferrari e a Red Bull cheguem até ao fim.

Lewis Hamilton bate Sebastian Vettel e conquista o 4º título mundial de F1

"Penso que a Ferrari ainda tem de dar um passo em frente em termos de desempenho com todo o pacote para este ano. Em termos de motor, eles estarão muito, muito próximos", disse ele.

"Acho que o dinheiro seguro está com a Mercedes para ganhar da Red Bull da Ferrari com a Force India em quarto.

"Para além disso, o meio-campo é tão imprevisível este ano. A Williams está a parecer muito fraca de repente. A Sauber pode fazer um bom trabalho - eles têm o motor certo (a equipa sediada na Suíça será alimentada por motores Ferrari de 2018) e têm (o atual campeão de F2) Charles Leclerc no carro.

"A Renault estava a ganhar velocidade no final do ano passado e a McLaren pode dar um passo em frente. Pode ser a McLaren ou a Renault a tentar passar à frente da Force India. É um pouco louco".

Acompanhe todos os altos e baixos da temporada de 2018 com o programa mensal de F1 da CNN, The Circuit.

