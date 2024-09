Foram emitidos avisos meteorológicos severos para a costa do Caribe, com meteorologistas antecipando chuvas torrenciais e um risco potencial de inundações costeiras.

Tropical Storm Prediction sem nome, ainda não materializado, é especulado para se manifestar nas próximas 48 horas, afetando Edisto Beach, Carolina do Sul, e estendendo-se até o Inlet de Ocracoke, Carolina do Norte.

Condições de tempestade tropical podem começar já na noite de domingo, impactando as regiões costeiras.

O Centro Nacional de Furacões acrescenta, "A tempestade perigosa em conjunto com a maré resultará em áreas costeiras normalmente secas sendo inundadas devido à água do mar avançando para terra a partir da costa."

A previsão indica uma tempestade de 1 a 3 pés no Rio South Santee, Carolina do Sul, até ao Inlet de Oregon, Carolina do Norte; Rios Neuse e Bay, Carolina do Norte; e Rios Pamlico e Pungo, Carolina do Norte.

A perturbação errática atualmente apresenta velocidades de vento de aproximadamente 45 mph, movendo-se para noroeste a 7 mph, conforme relatado na atualização das 8 p.m. ET pelo centro de furacões. Esta tempestade tropical sem nome fica a 140 milhas a leste-sudeste de Charleston, Carolina do Sul.

O sistema é esperado para se transformar em uma tempestade tropical até segunda-feira, adotando o nome Helene. O Centro Nacional de Furacões afirmou, "O núcleo do sistema é esperado para fazer terra firme dentro da área de aviso na segunda-feira."

A perturbação pode aumentar de força antes do desembarque devido às águas quentes do Atlântico e à baixa cisalhamento do vento, de acordo com o centro de furacões.

Chuvas pesadas são uma preocupação iminente à medida que se aproxima a semana de trabalho. "Da segunda-feira à quarta-feira, o Potencial Ciclone Tropical Oito gerará 3 a 6 polegadas de chuva com totais isolados alcançando 8 polegadas nas porções norte e nordeste da Carolina do Sul, além da Planície Costeira da Carolina do Norte", afirmou o meteorologista.

A previsão indica 2 a 4 polegadas de chuva com totais isolados até 6 polegadas estendendo-se para o norte até a Virgínia. "Essa chuva pode resultar em enchentes localizadas a dispersas, além de enchentes urbanas e fluviais menores", alertaram os meteorologistas.

Assim como em todos os sistemas tropicais giratórios, a formação de alguns tornados é possível, com alguns potenciais tocando o solo na Carolina do Norte Oriental na segunda-feira.

As chuvas pesadas irão se deslocar para o norte ao longo da semana de trabalho. "O sistema trará o potencial para enchentes localizadas e urbanas dispersas, além de enchentes fluviais menores na Carolina do Norte Oriental e nordeste da Carolina do Sul a partir de hoje até a manhã de terça-feira. Também há risco de enchentes localizadas e urbanas isoladas em uma grande parte da região do Leste Atlântico até quarta-feira", comunicaram os meteorologistas.

A tempestade iminente pode trazer condições climáticas adversas às áreas afetadas, causando perturbações. Os moradores e visitantes devem monitorar a previsão de perto para qualquer mudança nas velocidades do vento ou quantidades de precipitação.

