Florida State, excluída do College Football Playoff apesar de estar invicta, é esmagada por Georgia numa vitória histórica

Mas, no sábado, na Orange Bowl, o estado da Flórida enfrentou uma derrota histórica para o nº 6 da Geórgia, que perdia por 42 a 3 no intervalo e perdeu por 63 a 3 no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida.

A margem de vitória de 60 pontos é a maior de sempre num jogo de taça, batendo o recorde da Geórgia do ano passado, quando os Bulldogs derrotaram o TCU por 65-7 no jogo do campeonato nacional, conquistando o segundo título consecutivo do programa.

Mais de 20 jogadores dos Seminoles optaram por não participar no jogo da taça, incluindo o quarterback suplente Tate Rodemaker. O caloiro Brock Glenn começou o jogo pelo Estado da Florida e teve dificuldades, com 139 jardas e duas intercepções em 9 de 26 passes. A Geórgia terminou com 673 jardas totais.

Os Seminoles e os Bulldogs terminam agora a época em 13-1.

O confronto ocorreu semanas depois de a FSU ter sido controversamente excluída do playoff, tornando os Seminoles a primeira equipa invicta de uma grande conferência Power-5 a ser excluída dos playoffs desde a sua criação em 2014.

O comité de seleção, composto por 13 membros, optou por selecionar Michigan (13-0), Washington (13-0), Texas (12-1) e Alabama (12-1) como as quatro equipas dos playoffs.

A exclusão provocou duras críticas dos funcionários da escola, que atacaram as prioridades do comité de seleção dos playoffs. A FSU interpôs uma ação judicial contra a Conferência da Costa Atlântica, alegando má gestão, e o governador da Florida, Ron DeSantis, reservou mesmo um milhão de dólares para despesas de litígio, caso a equipa deseje travar uma guerra legal pela sua exclusão.

Uma vitória da FSU sobre a Geórgia teria dado mais credibilidade às queixas da equipa e permitir-lhe-ia afirmar que deveria ser a verdadeira campeã nacional. Uma derrota, no entanto, dá à comissão a oportunidade de dizer, efetivamente, "Nós avisámos".

A Geórgia, por sua vez, tinha suas próprias queixas por ter sido excluída do playoff. Os Bulldogs venceram os dois últimos campeonatos nacionais e sua derrota para o Alabama no jogo do campeonato da Conferência Sudeste foi a primeira em mais de duas temporadas.

Por que razão o comité excluiu a FSU

O campo do College Football Playoff é selecionado por um comité e não por um simples registo de vitórias e derrotas, em parte porque as equipas de futebol universitário têm calendários muito diferentes.

A comissão, composta por directores desportivos, antigos treinadores e jogadores, classifica as equipas com base no seu desempenho em campo e tem em consideração os campeonatos das conferências, a força do calendário, a competição frente a frente e os resultados comparativos dos adversários comuns.

O quarterback estrela da FSU, Jordan Travis, lesionou-se no mês passado e, embora a equipa tenha continuado a ganhar sem ele, o seu ataque teve muitas dificuldades. No último jogo, os Seminoles venceram o Louisville Cardinals por 16 a 6, com um placar baixo, e conquistaram o título do ACC em Charlotte, Carolina do Norte.

Em declarações à ESPN, o presidente do comité do College Football Playoff, Boo Corrigan, disse que a FSU ficou de fora dos quatro finalistas devido à lesão de Travis. "A Florida State é uma equipa diferente da que era nas primeiras 11 semanas", afirmou.

O treinador principal da FSU, Mike Norvell, criticou a decisão por ignorar o que supostamente mais importa: os resultados em campo.

"Estou revoltado e enfurecido com a decisão do comité de hoje de retirar o que foi ganho em campo porque um pequeno grupo de pessoas decidiu que sabia mais do que os resultados dos jogos", afirmou.

Wayne Sterling, Jill Martin e Zoe Sottile, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

