Florida State deve ser considerada campeã nacional se for a única equipa invicta, diz o QB Brock Glenn

E, de acordo com a ESPN, o quarterback dos Seminoles, Brock Glenn, disse que o Estado da Flórida deveria "absolutamente" ser considerado o campeão nacional, caso acabasse por ser a única equipa invicta da Power 5 a restar após o playoff.

Os Seminoles pretendem terminar a época com 14-0 e vão defrontar a Georgia (12-1) da Conferência do Sudeste no sábado, na Orange Bowl. As conferências Power 5 são a ACC, a Big 12, a Big Ten, a Pac-12 e a SEC.

A Florida State tornou-se a primeira equipa invicta da Power 5 a perder o College Football Playoff desde a sua criação em 2014, quando o comité do playoff optou por selecionar Michigan (13-0), Washington (13-0), Texas (12-1) e Alabama (12-1) como as quatro equipas do playoff. Texas e Alabama ultrapassaram o Estado da Flórida, que caiu para o quinto lugar.

"É justo", disse o linebacker Kalen DeLoach, do Florida State, quando lhe foi feita a pergunta hipotética sobre o que aconteceria se o Florida State acabasse por ser a única equipa invicta desse grupo. "Nada mais precisa de ser dito se formos a única equipa invicta."

A ESPN também relata que Glenn disse que foi discutida entre outros jogadores a ideia de erguer uma faixa. Mas o defensive lineman Braden Fiske, no entanto, pareceu cético quanto a isso quando questionado por um repórter.

"É difícil - eu não sei. Será que é uma (faixa) falsa? Não sei", disse Fiske. "É estranho. É quase como uma palmadinha nas costas. Seria fixe? Claro. Mas acho que seria um pouco mais fixe estar realmente no (playoff) e sentir os confetes a cair."

Quando as equipas dos playoffs foram anunciadas, a 3 de dezembro, o comité do College Football Playoff justificou a descida do estado da Florida com o facto de os Seminoles terem perdido o seu quarterback titular, Jordan Travis, devido a uma perna partida que pôs fim à época, a 18 de novembro.

O presidente da comissão, Boo Corrigan, disse na altura: "Florida State é uma equipa diferente da que era nas primeiras 11 semanas... Neste momento, sem Jordan Travis, sem a dinâmica ofensiva que ele traz, é uma equipa diferente".

Glenn, um calouro, foi o terceiro quarterback do Florida State durante a maior parte da temporada, atrás de Travis e do quarterback reserva Tate Rodemaker.

Glenn foi titular pela primeira vez na sua carreira no jogo do título do ACC, uma vitória por 16-6 contra Louisville, com Rodemaker a ficar de fora devido a uma lesão na cabeça.

No início desta semana, soube-se que Rodemaker estava a optar por não participar na Orange Bowl e a entrar no portal de transferências da NCAA.

As semifinais do College Football Playoff terão lugar no dia de Ano Novo, com Michigan a defrontar Alabama na Rose Bowl e Washington a defrontar Texas na Sugar Bowl. O jogo do campeonato nacional realiza-se a 8 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com