Flick assume a responsabilidade associada à severa repreensão do Barça

Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, vinha dominando a La Liga, mas o destino tinha outros planos. Pela primeira vez na temporada, o treinador alemão sofreu uma derrota, colocando a culpa inteiramente em si mesmo. A derrota por 2-4 contra o CA Osasuna foi iniciada pelo emprestado do Bayern de Munique, Bryan Zaragoza.

Flick admitiu ter feito várias alterações na equipe para o jogo, que podem ter contribuído para os erros na primeira metade. "Cometemos muitos erros na primeira metade, o que foi incomum. As mudanças na escalação provavelmente tiveram um papel, já que tivemos muitos jogos e muitos jogadores acumularam muitos minutos", explicou Flick.

Ele defendeu suas decisões, reconhecendo a importância da gestão de jogadores: "Acho que foi necessário. Tivemos uma agenda exaustiva, com muitos jogadores jogando muitos minutos. Eu preciso garantir que todos estejam bem descansados, essa é minha responsabilidade. Se alguém precisa ser culpado por essa derrota, então sou eu."

Barcelona perdeu a chance de igualar seu recorde da temporada 2013/14, quando começou a temporada com oito vitórias consecutivas sob Gerardo Martino. Na primeira metade, Zaragoza, ex-jogador do Barcelona, teve um papel crucial para o Osasuna: ele armou o gol de abertura de Ante Budimir (18') e marcou um próprio (28'). Após Pau Victor marcar para o Barcelona (53'), Budimir converteu uma penalidade, batendo Inaki Pena (72'), que estava substituindo o lesionado Marc-Andre ter Stegen. Abel Bretones selou a vitória do Osasuna com um gol no minuto 85, mas o jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, conseguiu marcar seu quarto gol na liga, deixando o placar em 4-3.

Relatos sugerem que o Barcelona está procurando reforçar seu departamento de goleiros ao contratar Wojciech Szczesny, o goleiro polonês aposentado da seleção nacional, para inverter sua sorte no gol.

Apesar da derrota, Flick ainda está no topo da tabela com o Barcelona, mas já experimentou a derrota duas vezes, tendo perdido para o AS Monaco nas quartas de final da Liga dos Campeões (1-2). O Barcelona enfrenta o Young Boys Bern em seu próximo jogo, buscando uma vitória sob pressão (21:00 CET/DAZN).

Flick destacou que a Comissão, responsável pela programação e períodos de descanso dos jogadores, havia aprovado suas decisões de descansar alguns jogadores, apesar do desempenho da equipe na primeira metade. Após a derrota, surgiram questionamentos sobre se a Comissão deveria rever sua abordagem na gestão de jogadores para evitar tais resultados no futuro.

