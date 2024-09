Flensburg enfrenta um rebaixamento iminente, enquanto as equipas líderes avançam ainda mais.

Flensburg-Handewitt, os campeões reinantes da Bundesliga de Handebol, iniciaram a temporada com uma exibição impressionante de gols. O duo de ponta da temporada, recuperando-se de duas derrotas decepcionantes na Liga dos Campeões, entregou com força.

Em seus jogos de estreia, os campeões da liga, SG Flensburg-Handewitt, golearam o HC Erlangen por 42-28 e rapidamente seguiram com uma vitória de 39-25 contra o TVB Stuttgart. Essas vitórias consolidaram sua liderança na liga com um recorde perfeito de 4-0 e a melhor diferença de gols. "Nosso desempenho foi concentrado, especialmente no primeiro tempo", declarou o capitão da equipe, Johannes Golla.

O SC Magdeburg, campeão e vencedor da taça do ano passado, também mostrou força com uma vitória de 32-26 contra o HSV Hamburg. Apesar de ter lutado no início e estar perdendo por 1:4, uma sequência de 5-0 lhes permitiu assumir a liderança e mantê-la até o intervalo. A derrota para o time húngaro Pick Szeged na estreia da Liga dos Campeões parecia não ter tido muito efeito em seu desempenho, já que eles conquistaram 4 pontos e seguiram em frente sem problemas.

Acelerando para a elite

O SC Magdeburg, liderado pelo ponta esquerda Matthias Musche e seus impressionantes nove gols, garantiu a liderança após o intervalo. Com um importante início de 4-0, o pivô central Gisli Kristjansson comentou: "É ótimo começar a temporada com quatro pontos. Nosso próximo jogo contra o THW Kiel é o primeiro grande jogo da temporada".

O Füchse Berlin enfrentou um confronto mais difícil contra o SC DHfK Leipzig, saindo vitorioso por 37-32. O jogador de handebol mundial do ano, Mathias Gidsel, liderou os gols para o clube da capital com oito gols, enquanto o campeão mundial sub-21 Tim Freihofer continuou a impressionar como um finalizador confiável, contribuindo com sete gols. Assim como o Magdeburg, o Füchse Berlin também sofreu uma derrota apertada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em seus jogos subsequentes, o Füchse Berlin conseguiu superar seu revés na Liga dos Campeões, também registrando um início perfeito de 4-0 na Bundesliga. Seu próximo oponente, o SC DHB, apresentou um desafio formidável, mas Berlim saiu vitorioso com uma margem apertada de 37-32.

Após sua derrota na Liga dos Campeões, o SC DHB trabalhou diligentemente para melhorar sua forma na liga. Apesar da derrota difícil contra o Füchse Berlin, eles demonstraram resiliência e buscarão construir sobre esse desempenho em seus próximos jogos.

Leia também: