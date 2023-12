Fiquei estupefacto com todos vós": Nick Kyrgios saboreia uma atuação imaculada em Wimbledon contra Filip Krajinovic

O australiano produziu uma aula de serviço magistral ao afastar Krajinovic, um finalista derrotado no Queen's Club há duas semanas, em apenas uma hora e 25 minutos na quinta-feira, fazendo 24 ases ao longo de uma vitória por 6-2 6-3 6-1.

Foi uma atuação de afirmação - e Kyrgios sabia-o.

"Só queria provar às pessoas que sou mesmo bom", disse aos jornalistas, "e sinto que, por vezes, não sou respeitado".

Há muito que Kyrgios é uma figura controversa no ténis - por um lado, um dos grandes artistas e talentos do jogo; por outro, um jogador que recebe críticas pelo seu comportamento no campo e pelas suas explosões contra os árbitros.

Mas contra Krajinovic, deixou que o seu ténis falasse mais alto e, por vezes, parecia completamente impossível de jogar.

Só no início do segundo set é que o sérvio conseguiu um ponto no serviço de Krygios - algo que só conseguiu fazer nove vezes em todo o encontro.

A pistola de velocidade no campo deixou de funcionar a certa altura, mas mais tarde voltou à vida a tempo de registar um serviço de Kyrgios a 135 milhas por hora - oito milhas a menos do que o seu recorde do torneio de 2019.

Ao seu serviço magistral juntaram-se alguns toques hábeis - nomeadamente, um lob perfeitamente ponderado que lhe proporcionou o primeiro break do terceiro set, provocando cânticos de "Aussie, Aussie, Aussie" dos seus fãs vestidos de dourado - e golpes de bola limpos e precisos a partir da linha de base.

"Queria mesmo ir para o campo hoje e lembrar a todos que sou capaz de jogar um ténis muito bom sem distracções", disse Kyrgios. "O público gostou do jogo de hoje e foi apenas uma questão de negócios".

O jogador de 27 anos nem sempre agradou ao público de Wimbledon. Admitiu, após o jogo da primeira ronda contra o britânico Paul Jubb, que cuspiu para um adepto que considerou estar a "desrespeitá-lo".

Quando questionado sobre esse incidente após o jogo de quinta-feira, Kyrgios mostrou-se otimista. "Hoje joguei contra o Filip Krajinovic. Não queres saber como joguei?", ripostou.

Kyrgios opôs-se aos meios de comunicação social em várias ocasiões durante a conferência de imprensa após o jogo.

"Não havia nada que os meios de comunicação social me pudessem dizer que fiz mal hoje", afirmou ao refletir sobre o seu desempenho.

"Só sei que não podem perguntar-me nada e provocar nada. Adoro isso, porque não se pode escrever nada. O que é que vão dizer? Nada hoje. Deixei-vos a todos estupefactos".

De facto, algumas das suas pancadas contra Krajinovic foram de cortar a respiração. Ele acumulou 50 winners durante a partida, incluindo uma devolução de backhand para selar a vitória.

Isto preparou um confronto extremamente emocionante na terceira ronda contra Stefanos Tsitsipas, após a vitória em sets directos do quarto cabeça de série contra Jordan Thompson.

Kyrgios já devia ter feito uma boa campanha em Wimbledon. O seu melhor resultado aqui continua a ser uma aparição nos quartos de final em 2014, quando fez a sua estreia no torneio com 19 anos, no processo de derrotar o então número 1 do mundo Rafael Nadal.

Na quinta-feira, Kyrgios retirou-se da prova de pares masculinos para ter uma boa oportunidade de recuperar - "Sou um jogador de singulares, a minha prioridade sempre foi os singulares", explicou - e disse na sua entrevista no court que Wimbledon deste ano esteve "marcado no meu calendário praticamente todo o ano".

"É geralmente um torneio em que penso que é a minha melhor hipótese de ganhar um Grand Slam de entre todos os quatro", acrescentou Kyrgios.

O n.º 40 do mundo raramente tem medo de falar abertamente, e este ano não foi exceção. Em maio, Kyrgios falou abertamente sobre os problemas de saúde mental com que tem lidado ao longo da sua carreira de tenista, relatando as suas lutas contra o abuso de drogas e álcool, bem como a automutilação.

Kyrgios disse à Wide World of Sports que se sentia "inútil" numa fase da sua vida e que tinha sido profundamente afetado por abusos nas redes sociais. Acrescentou, no entanto, que a pandemia de Covid-19 o ajudou a controlar a sua saúde mental e, em Wimbledon, Kyrgios disse que está a adotar um estado de espírito mais positivo.

"Sinto que estou confortável na minha própria pele. Algumas pessoas adoram deitar-me abaixo, mas isso já não é possível", afirmou.

Se jogar como na quinta-feira, será impossível que alguém deite Kyrgios abaixo no court, tal foi a sua supremacia contra Krajinovic.

"Estou extremamente confiante em mim próprio, em todos os desafios que ultrapassei na minha vida", afirmou.

"Estou orgulhoso de estar aqui em cima e de o fazer à minha maneira. Ser capaz de produzir um ténis como este em Wimbledon é um sonho tornado realidade para qualquer tenista."

