Finanças semelhantes a Sam Bankman-Fried apresenta petição, quase um ano após a condenação de FTX práticas enganosas

Sam Bankman-Fried, de 32 anos, recebeu uma sentença de 25 anos de prisão após ser condenado por um júri em vários cargos federais de fraude e conspiração em novembro. Os cargos decorreram de um plano de vários anos para transferir secretamente fundos das contas de clientes da FTX sem o seu consentimento, ao mesmo tempo que informava de forma enganosa os investidores e credores e realizava despesas extravagantes, como a aquisição de propriedades, férias em jatos privados e doações políticas.

Dois anos após o colapso da FTX devido à falta de liquidez, Bankman-Fried está a contestar que recebeu um julgamento injusto.

A sua equipa jurídica declarou num recurso que "ele foi considerado culpado - antes mesmo de ser acusado". Com o colapso da FTX agora há dois anos, eles afirmam que "uma imagem significativamente diferente está a emergir - uma que indica que a FTX não era insolvente e, de facto, possuía ativos com um valor de bilhões para reembolsar os clientes".

Eles alegam que o juiz Lewis Kaplan cometeu erros ao minar a defesa e os seus advogados, mesmo menosprezando o próprio testemunho de Bankman-Fried durante a audiência preliminar e diante do júri.

O recurso parallela os argumentos apresentados antes da sentença de Bankman-Fried mais cedo este ano. O foco principal recai nas perdas financeiras sofridas pelos clientes da FTX.

Segundo os advogados, o tribunal negou a Bankman-Fried a oportunidade de apresentar provas que indicavam a solvência da FTX e da sua empresa relacionada, Alameda. Enquanto isso, os acusadores foram autorizados a apresentar provas de prejuízo.

A sua declaração final foi: "A sentença deve ser revogada, e o caso deve ser julgado novamente diante de um juiz diferente".

Além disso, esta semana, os advogados de Caroline Ellison, ex-namorada e antiga parceira de Bankman-Fried, pediram ao tribunal para excluir uma sentença de prisão pela sua participação no alegado esquema. Ellison confessou-se culpada como parte de um acordo de cooperação com o governo e serviu como testemunha-chave contra Bankman-Fried no seu julgamento.

Ellison foi uma de várias ex-colegas que optaram por testemunhar contra Bankman-Fried e colaborar com os acusadores numa tentativa de obter uma sentença mais branda.

