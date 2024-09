- "Fim quase desastroso": Pastores terminam em quarta posição

Leon Schäfer ainda está frustrado após perder uma vaga no pódio nos 100 metros nos Jogos Paralímpicos. Ele descreveu seus dois quartos lugares no Stade de France em Paris como "quase desastrosos, do ponto de vista de desempenho". "Se eu tivesse ganhado o salto em distância hoje, teria engolido minha decepção melhor. Quem sabe?"

No dia anterior, Schäfer tinha prometido a si mesmo que "definitivamente" venceria naquela prova. "Estava mentalmente preparado. Podia sentir o medo nos outros competidores na sala de chamada. Não consigo explicar o que deu errado", disse Schäfer, que teve que passar por uma amputação da perna direita e joelho devido a um câncer ósseo.

Felix Streng concluiu sua prova em outra categoria, conquistando uma medalha de bronze, mas também sentiu-se decepcionado. "Como um sprinter, você vai para a linha de partida para vencer uma corrida. Acho que esse era o objetivo, sair daqui como campeão defensor. Mas estou aqui agora, e acrescentei minha sexta medalha paralímpica à minha coleção no meu terceiro jogo", disse ele.

Johannes Floors terminou logo atrás de Streng, mas sua principal meta é nos 400 metros. Ele tirou muitas coisas positivas da prova. "Aprendi a lidar com a atmosfera, estou familiarizado com a pista e os blocos de partida, e na sexta-feira, vou embaralhar as cartas e levar a bandeira quadriculada", disse o de 29 anos, que terminou como o melhor amputado duplo.

Apesar de seu sucesso em conquistar uma medalha de bronze, Felix Streng sentiu-se decepcionado, já que pretendia defender seu título em Paris. A próxima prova de 400 metros é onde Johannes Floors espera brilhar, tendo ganhado experiência valiosa de sua prova recente em Paris.

