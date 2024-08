- Filho de um cineasta morre tragicamente na Tailândia <unk> Condenado por homicídio

Um filho do astro do cinema espanhol, Daniel Sancho, recebeu uma sentença de prisão perpétua na Tailândia por homicídio. Ele também foi obrigado a pagar quatro milhões de bahts (cerca de 105.000 euros) como compensação à família da vítima, um cirurgião colombiano especializado em cirurgia plástica. Essa informação foi compartilhada pela RTVE, canal de televisão estatal da Espanha, junto com outros meios de comunicação espanhóis, que supostamente estiveram presentes no julgamento na ilha de Koh Samui, no sul da Tailândia.

A notícia da prisão de Daniel, então com 30 anos, como chef e influenciador nas redes sociais, causou grande comoção, não apenas na Tailândia e na Colômbia, mas principalmente na Espanha. O interesse foi devido ao fato do pai do acusado ser um ator renomado e bem-sucedido, Rodolfo Sancho, famoso por seus papéis em "O Homem de Roma - O Código do Vaticano".

Há a opção de recorrer da sentença no Tribunal de Apelação e, se necessário, no Supremo Tribunal da Tailândia. Os próximos passos da equipe jurídica de Daniel permanecem incertos. Inicialmente, ele poderia ter enfrentado a pena de morte na Tailândia.

