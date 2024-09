FIFA revela dados e estatísticas do mercado de transferências

Este verão, uma quantidade impressionante de dinheiro não foi apenas entregue para a transferência de um único astro do futebol. A FIFA ainda tem o potencial de bater recordes, com cifras na casa dos bilhões para várias transferências. A autoridade global do futebol está particularmente satisfeita com o aumento da popularidade do futebol feminino, como demonstrado pelo aumento do número de transferências.

De acordo com a análise da FIFA "Instantâneo Internacional de Transferências" para o período de 1º de junho a 2º de setembro, mais de 5,85 bilhões de euros foram investidos em transferências de jogadores em todo o mundo neste verão. Esta figura só foi superada no ano passado, quando a liga árabe saudita iniciou investimentos significativos, totalizando 6,72 bilhões de euros.

Em comparação com os 10.490 transferências de jogadores em 2023, houve um recorde de 11.000 neste verão. No futebol feminino, o número de transferências aumentou em 31,8%, passando de 880 para 1.125.

O jogador mais caro desta temporada de transferências é Julian Alvarez, o argentino campeão do mundo, que deixou o Manchester City para o Atlético Madrid por cerca de 75 milhões de euros. Os times da Bundesliga gastaram um total de 518 milhões de euros em 345 novas aquisições.

Mais uma vez, a Premier League Inglesa liderou o ranking de gastos com transferências em todo o mundo, com até clubes menores como AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion e o recém-promovido Ipswich Town gastando mais de 100 milhões de euros em novas contratações. O total chegou a 1,45 bilhão de euros, com portais esportivos relatando números ainda maiores.

"Janela de transferências extremamente ativa"

De acordo com o relatório da FIFA, o futebol feminino internacional experimentou um aumento de dois dígitos nas despesas com transferências: 6,15 milhões de euros no verão de 2024 em comparação com 2,73 milhões de euros no ano anterior. Emilio Garcia Silvero, Diretor de Conformidade e Legal, comentou: "Tivemos uma janela de transferências extremamente ativa que confirmou ainda mais a tendência ascendente das transferências no futebol feminino".

Em 2022, o clube americano Bay FC quebrou o recorde de transferência ao adquirir a atacante zambiana Racheal Kundananji do Madrid CFF por cerca de 735.000 euros. Na Alemanha, Lena Oberdorf estabeleceu um novo recorde de transferência ao se transferir do VfL Wolfsburg para os rivais do FC Bayern por um valor relatado de 400.000 euros. No entanto, ela não poderá jogar pelo seu novo time devido a uma lesão no joelho e no ligamento cruzado pré-Olímpico.

As transferências e os rumores em torno do mundo do futebol permaneceram intensos durante esta janela de transferências do verão, com vários movimentos de alto nível e potenciais negócios fazendo manchetes. O relatório da FIFA revelou uma "janela de transferências extremamente ativa" no futebol feminino, com um aumento significativo nas despesas em comparação com os anos anteriores.

