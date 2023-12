FIFA proíbe Luis Rubiales de "todas as actividades relacionadas com o futebol" durante três anos após beijo indesejado em Jennifer Hermoso

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a FIFA afirmou que as acções de Rubiales durante a cerimónia de entrega de medalhas na final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, em agosto, violaram o artigo 13 do seu código disciplinar.

"A FIFA reitera o seu compromisso absoluto de respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas", disse o órgão dirigente.

A FIFA acrescentou que a proibição, que abrange "todas as actividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional", continua sujeita a um possível recurso perante o Comité de Recurso da FIFA.

Numa publicação no X, antigo Twitter, Rubiales disse que ia recorrer da decisão da FIFA "para que a justiça seja feita e a verdade brilhe".

As consequências do comportamento de Rubiales desencadearam uma crise no futebol espanhol e provocaram condenações no país ibérico e em todo o mundo. Também ofuscou o triunfo histórico da Espanha - o primeiro título de sempre do Campeonato do Mundo Feminino - em Sydney, na Austrália.

Após semanas de críticas ferozes, Rubiales demitiu-se no mês passado do cargo de presidente do futebol do país. O treinador Jorge Vilda, vencedor do Campeonato do Mundo, também foi demitido do seu cargo na sequência do incidente, tendo a sua adjunta, Montse Tomé, sido nomeada sua substituta - a primeira mulher a ocupar o cargo.

Rubiales, 46 anos, descreveu o beijo como "mútuo" - uma afirmação que Hermoso negou, dizendo que ela não consentiu e não foi respeitada.

Imediatamente após o incidente, Rubiales recusou-se desafiadoramente a demitir-se, apesar do clamor público e dos protestos, e a FIFA proibiu-o provisoriamente de praticar desporto durante 90 dias.

"Este caso está relacionado com os acontecimentos ocorridos durante a final do Campeonato do Mundo Feminino da FIFA, em 20 de agosto de 2023, pelos quais o Sr. Rubiales foi suspenso provisoriamente por um período inicial de 90 dias", afirmou a FIFA no seu comunicado de segunda-feira.

O artigo 13.º do código disciplinar da FIFA - intitulado "comportamento ofensivo e violações dos princípios do fair play" - permite à organização sancionar alguém se for considerado que violou "as regras básicas de conduta decente" ou se comportou "de uma forma que traz descrédito ao desporto do futebol e/ou à FIFA".

Rubiales está atualmente a ser investigado por "crimes de agressão sexual e coação", num processo movido pelo Ministério Público espanhol.

No mês passado, Rubiales compareceu em tribunal e, segundo o Ministério Público espanhol, respondeu às perguntas do juiz e de todas as partes envolvidas e negou as acusações.

Na semana passada, Hermoso fez um regresso glorioso ao futebol internacional, marcando um golo aos 89 minutos para dar às campeãs do mundo uma vitória por 1-0 sobre a Itália e garantir que La Roja se mantivesse no topo do seu grupo da Liga das Nações Femininas da UEFA.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com