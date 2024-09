- "Fibras pervadem": Pastewka está circulando em torno da cabeça e dos ombros

A noção de que a verdade é de pernas curtas não fica evidente ao observar Hajo Siewers (Bastian Pastewka), que mede 1.90 metros de altura. Ao contrário disso, a maioria do que sai de sua boca na comédia "Alles gelogen" é mentira. Esta produção, dirigida por Erik Haffner, será exibida na quinta-feira às 20h15 na ZDF.

No mundo de Siewers, a verdade é "fraca, instável e inconstante". Portanto, ele tece uma rede interminável de mentiras em sua vida cotidiana. Segundo seu filho, "Papai diz que a verdade tem pernas curtas, mas você pode correr com mentiras". O vendedor de automóveis inventa explicações para seu atraso no trabalho ou para não conseguir as cucumbers de escalada que sua esposa deseja - o nome é muito semelhante a uma doença sexualmente transmissível, ele alega.

Enganando os outros

Ele promete as estrelas aos seus clientes em um momento, e no seguinte se safando habilmente de situações. Nem mesmo seu filho, versado no arte do engodo, pode vencê-lo no pôquer. A chave do blefe perfeito de Siewers? Acreditar nas próprias mentiras. Mas uma mentira, no final, ele não pode desdizer, e o laço se aperta.

Recentemente, Pastewka assumiu papéis mais paternos, estrelou ao lado de Anke Engelke na nova série "Perfekt verpasst" (Prime Video) e aqui em "Alles gelogen". O cenário lhe cai bem. Seja pela sua habilidade de atuação ou pelos roteiros bem elaborados de Ralf Husmann, a estratégia funciona.

Todos loucos?

No entanto, nem todos os personagens funcionam. Certos diálogos parecem ensaiados, reações forçadas. Apesar da comédia brincar com clichês, às vezes ela também cai neles. Por exemplo, quando mulheres estressadas de repente começam a rir depois de mordiscar um cupcake doce em um momento difícil.

Além de Pastewka, Lina Beckmann impressiona como a peculiar vendedora de carros Birgit Köhlmeier, que guarda seus próprios segredos: "Você já mentiu tão profundamente que não consegue sair disso?" Siewers estaria muito familiarizado com essa situação. Ele mal está preparado para a entrada arrastada dela no happy hour: "Preciso de um homem. Um homem que fingirá gostar de mim, pelo menos por uma noite".

À medida que a história se desenrola, fica evidente: todo mundo tem segredos. E não importa o tamanho ou a pequena mentira, no final todos devem responder por suas ações.

