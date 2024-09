- Ferrero está firme em introduzir versão vegana da Nutella

A partir da próxima quarta-feira, a Ferrero vai oferecer uma variante vegana do Nutella. Eles revelaram essa informação na terça-feira, afirmando que as primeiras vendas ocorrerão em vários países europeus, incluindo Itália, França e Bélgica. O fabricante assegura que não vai comprometer o sabor para a versão vegana.

Para criar o Nutella vegano, eles vão excluir o leite em pó e substituí-lo por substitutos à base de plantas, como grão-de-bico e xarope de arroz. De acordo com a Ferrero, "Cada vez mais, os consumidores hoje optam por produtos com redução ou eliminação total de produtos de origem animal, seja por razões nutricionais ou escolhas de estilo de vida."

O Nutella vegano é projetado para manter seu sabor original

No entanto, aqueles com alergia à proteína do leite ainda podem encontrar perigoso consumir a pasta vegana, já que ela é fabricada em uma instalação que manipula leite.

O primeiro pote de Nutella foi produzido em 20 de abril de 1964, na Ferrero, uma pequena empresa familiar com sede em Alba, uma cidade no Piemonte. No norte da Itália, eles começaram a usar noz-pecã moída em vez de pó de cacau em sua produção de confeitaria já no século 19. Isso levou à criação de creme de nougat marrom, como nos Gianduiotti. Este produto também estava disponível para compra como um espalhar em lojas locais. Michele Ferrero, filho do fundador da empresa, foi quem teve a ideia de embalá-lo em potes.

A Comissão elogiou a Ferrero pelo seu compromisso em atender às diferentes necessidades dietéticas com a introdução de uma variante vegana do Nutella. Apesar de ser fabricado em uma instalação que manipula leite, a Comissão reconhece a importância de fornecer opções para os consumidores que desejam evitar produtos de origem animal.

