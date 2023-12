Ferrari recorre da penalização de tempo de Sebastian Vettel após protesto do piloto

Vettel foi considerado como tendo regressado ao circuito de forma insegura depois de ter cometido um erro durante a volta 48, empurrando o rival Lewis Hamilton para fora da pista no processo.

Apesar de ter aguentado o piloto da Mercedes durante o resto da corrida e de ter cruzado a linha de chegada na frente, a penalização por tempo garantiu que Vettel terminasse em segundo lugar.

"Neste momento, nós, como equipa, estamos naturalmente desapontados, mas acima de tudo os nossos pensamentos estão com Sebastian e com os espectadores", disse o Diretor de Equipa da Ferrari, Mattia Binotto.

"Quanto a Seb [Vettel], não acho que ele poderia ter feito as coisas de forma diferente, e é por isso que decidimos apelar da decisão dos comissários."

LER: Lewis Hamilton e Arnold Schwarzenegger entre as estrelas no funeral de LaudaLER: Leonardo DiCaprio e Orlando Bloom assistem à estreia do filme de Fórmula E

Vettel em greve

O piloto alemão fez um mini-protesto após a corrida, inicialmente recusando-se a subir ao pódio e trocando as placas de número um e dois que haviam sido colocadas na frente dos carros da Mercedes e da Ferrari.

"Acho que fizemos uma grande corrida e a decisão dos comissários de pista é muito dura", disse Vettel, após a corrida.

"Na curva 3, perdi o controlo do meu carro e tive de fazer uma longa corrida na relva, voltando a entrar na curva 4 à frente do Lewis. Não consegui ver onde ele estava, pois estava muito ocupado a tentar manter o meu carro na pista sem bater e não o espremi de propósito.

"Acho que, dada a forma como as coisas correram este fim de semana e apesar de o ritmo de corrida dos nossos rivais ter sido muito forte, merecíamos a vitória e tenho a impressão de que muitos dos espectadores aqui no circuito concordam comigo."

LEIA: Lewis Hamilton dedica a vitória no Grande Prémio do Mónaco ao herói Niki Lauda

Reação social

No entanto, a reação de Vettel após a corrida foi ridicularizada por alguns nas redes sociais, com muitos a compararem as suas atitudes a um ataque infantil.

"EXACTAMENTE o que a minha filha Flo faria se não conseguisse o que queria. Ela tem 6 anos", disse o antigo apresentador de F1 Jake Humphrey.

Entretanto, outros simpatizaram com o alemão e questionaram a decisão dos comissários de pista.

"Algum dos comissários de pista já correu na frente na F1? Não vi a corrida... agora vi o 'incidente'. Penalização mental", tweetou o antigo piloto de F1 Mark Webber.

Hamilton vence novamente

No meio de toda a controvérsia, Hamilton garantiu a sua quinta vitória da temporada e manteve o recorde de 100% da sua equipa. O britânico lidera a classificação dos pilotos com 162 pontos, com Valtteri Bottas em segundo com 133 e Vettel em terceiro com 100.

Após a corrida, o britânico defendeu a decisão de punir o seu rival: "Em última análise, as regras dizem que quando se sai tem de se voltar a entrar de uma forma segura e eu estava ao lado e tive de sair para evitar uma colisão e acho que foi por isso que tomaram a decisão."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com