Fernando Alonso elogia a "cultura diferente" dos adeptos americanos do desporto

Alonso pode ter falhado na sua tentativa de vencer as 500 milhas de Indianápolis como estreante em maio - o seu motor explodiu a 21 voltas do fim da corrida de 200 voltas - mas saiu com uma enorme admiração pelos fãs americanos do desporto automóvel.

"É uma cultura diferente, uma forma diferente de entender o automobilismo ou o desporto em geral - muito mais aberta, muito mais amigável para todos nós", disse Alonso ao programa The Circuit da CNN.

"Imagino que se a (Indy 500) fosse em Espanha e alguns norte-americanos viessem aqui, os nossos favoritos seriam os desportistas espanhóis e iríamos torcer por eles em massa", acrescentou, falando no seu circuito de karting na sua cidade natal de Oviedo, no norte de Espanha.

"Era o tipo de sentimento que o desporto tem para além das nacionalidades ou qualquer coisa do género. Todos nós fomos heróis para todas as pessoas nas bancadas. Eles apoiam-nos a todos da mesma forma e gostaram muito da corrida, por isso foi uma boa lição que todos aprendemos."

A lenda da F1 e da Indy, Mario Andretti, cujo filho Michael liderou a campanha de Alonso na Indy 500 com a equipa McLaren-Honda-Andretti, diz que a mudança pontual do espanhol para a Indy foi excelente para o desporto automóvel.

"Vi claramente que ele começou a apreciar a demonstração de apoio dos fãs", disse Andretti à CNN. "Eles mostraram o seu apreço pelo seu esforço e ele viu o valor disso", acrescentou o campeão mundial de F1 de 1978.

"Em Montreal (no Grande Prémio do Canadá), quando desistiu, foi direito aos fãs com o capacete posto... e é disso que se trata. É isso que alimenta o desporto. É disso que os fãs gostam.

"Por isso, ele trouxe algo para a Indy que eu acho que foi muito valioso e importante. Ele foi recebido de braços abertos por todos. Foi uma coisa boa para o desporto - boa para a Indy Car e para a F1, muito honestamente."

Alonso chega a Austin para a 17ª das 20 rondas do Campeonato do Mundo de F1 com o seu futuro ainda por decidir.

O bicampeão do mundo ainda não se comprometeu com a McLaren para a temporada de 2018, embora, desde que a equipa britânica trocou os fornecedores de motores da Honda para a Renault, seja amplamente esperado que Alonso continue com a equipa.

O Grande Prémio dos Estados Unidos tem lugar no Circuito das Américas no domingo, 22 de outubro.

