A região começou setembro com um clima frio e desconfortável, marcado por um aumento da chuva. A causa dessa mudança é a aproximação gradual de uma frente fria de um sistema de baixa pressão norueguês em direção ao sudeste, como relatado pelo Serviço Meteorológico Alemão na manhã de quarta-feira. Várias partes da região têm lidado com chuva pesada por horas.

Especialmente ao longo da costa do Mar do Norte, a chuva pesada persistente é esperada para continuar, de acordo com a previsão atual dos meteorologistas em Offenbach. Esta situação climática está se espalhando para o oeste em direção à Alemanha continental.

Na quinta-feira, a Alemanha do Sul deve enfrentar chuva significativa. O site "Wetter.de" prevê uma frente de chuva cortando a Alemanha.

Chuva pesada também é esperada para as regiões que fazem fronteira com a Alemanha ao sul, o que pode afetar indiretamente as fronteiras do país, como mencionado pelos especialistas do "Wetter.de". No entanto, é importante notar que essa situação climática é difícil de prever com precisão. É certo que a linha de neve descerá abaixo de 1500 metros em algumas áreas.

Ventos fortes também são esperados no centro da Alemanha, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão.

Os seguintes mapas fornecem uma representação visual da situação climática atual:

O mapa exibe dados de chuva ao vivo.

O mapa acima exibe os alertas de trovoadas do DWD para hoje. É um mapa climático bivalente, onde as localizações com alertas de trovoadas são coloridas de vermelho. A ausência de cor indica nenhuma advertência.

O mapa acima exibe os alertas de trovoadas do DWD para amanhã. Assim como o mapa anterior, é um mapa climático bivalente, onde as localizações com alertas de trovoadas são coloridas de vermelho. A ausência de cor indica nenhuma advertência.

Os mapas utilizados são uma mistura do wetter.de. Este portal faz parte da RTL Alemanha e também está associado à revista "stern". Além disso, foram incorporados mapas do Windy.com. Os criadores confiam no modelo do "Centro Europeu para Previsões de Tempo a Médio Prazo" para suas visualizações e previsões.

Mapa de Alertas de Inundação e Níveis de Água Atuais

O mapa acima mostra as áreas com inundação esperada e seus níveis de água atuais. As regiões coloridas de vermelho indicam um alerta de inundação major, roxo sinaliza um alerta de inundação muito major. As áreas laranjas indicam um alerta de inundação médio, enquanto os pontos amarelos indicam uma inundação menor. As seções tracejadas implicam alertas das autoridades locais. As regiões verdes sugerem uma trégua nos alertas, enquanto as áreas brancas apresentam nenhum alerta. Os dados para a Renânia do Norte-Vestfália não podem ser coletados no momento. Os dados vêm do portal de inundação transfronteiriço dos países, e o mapa se atualiza automaticamente. Clicar em um dos pontos coloridos fornecerá informações adicionais e o direcionará para o portal de inundação do país respectivo. Nota sobre o uso: você pode aproximar e afastar o mapa e alterar a seção do mapa.

Divulgação: O portal "Wetter.de" faz parte da RTL Alemanha, assim como a revista "stern".

