Fenómeno de xadrez de oito anos vence o primeiro prémio feminino no Campeonato Europeu de Xadrez Rápido e Blitz

A "super talentosa" - como a competição a descreveu - Bodhana Sivanandan marcou 8,5/13 pontos na competição Blitz de 13 rodadas, que atraiu 555 jogadores, incluindo 48 grandes mestres (GM) e 50 mestres internacionais (IM), de acordo com o Chess.com, para reivindicar o primeiro prémio feminino no sábado na capital croata.

Sivanandan venceu um MI e um Mestre FIDE (FM), informou o Chess.com, observando que ela terminou em 73º lugar geral com 8,5 pontos e obteve um desempenho de classificação de 2316, à frente de vários GMs e mestres.

Em declarações ao programa Today da BBC Radio 4, Sivanandan disse: "Tento sempre o meu melhor para ganhar; por vezes, isso acontece e, por vezes, não.

"Fiquei muito orgulhosa de mim própria quando fiquei em primeiro lugar no Europeu de Blitz."

Na penúltima ronda, derrotou a mestre internacional e treinadora feminina de Inglaterra, Lorin D'Costa, que, aos 39 anos, tem mais de 10 anos de antiguidade.

O desempenho de Sivanandan chamou a atenção de muitos jogadores de elite, incluindo a IM romena Irina Bulmaga, que a considerou um "fenómeno".

"Resultado inacreditável da menina de 8 anos, Bodhana, que empatou na última ronda do Campeonato Europeu de Blitz e marcou 8,5p/13, ganhando o primeiro prémio entre as mulheres, à minha frente e à frente de um grupo de outros jogadores experientes! Que fenómeno ela é! escreveu Bulmaga no X, antigo Twitter.

Entretanto, a Federação Inglesa de Xadrez felicitou Sivanandan, escrevendo no X: "Muito bem, Bodhana. Uma atuação fantástica".

Fonte: edition.cnn.com