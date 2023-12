Federer e Nadal defrontam-se no Open de França pela primeira vez desde 2011

"Talvez a razão pela qual voltei a jogar no saibro tenha sido para defrontar o Rafa", disse Federer.

Se isso for verdade, Federer realizou o seu desejo depois de ter derrotado o suíço Stan Wawrinka por 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 num duelo de três horas e meia no court Suzanne Lenglen.

Segue-se o seu velho adversário, o 11 vezes campeão Rafael Nadal, que despachou Kei Nishikori por 6-1 6-1 6-3 em menos de duas horas no court principal Philippe Chatrier.

A diferença de duração dos encontros foi tal que terminaram praticamente à mesma hora - depois de um atraso de mais de uma hora devido à chuva em Paris - apesar de Federer ter aberto o dia no seu court e Nadal no segundo, na Philippe Chatrier.

A última vez que os veteranos Federer e Nadal se enfrentaram no saibro foi em Roma, em 2013. E no Open de França foi na final de 2011. Nadal lidera por 13-2 em terra batida e 5-0 em Paris.

Eles são o primeiro e o segundo entre os homens em vitórias no Grand Slam, Federer com 20 e Nadal com 17. Federer, no entanto, está de volta ao saibro nesta temporada, após um hiato de mais de dois anos.

"Ter o Roger à frente, nas meias-finais, é uma coisa extra", disse Nadal, que celebrou o seu 33º aniversário na segunda-feira. "Partilhámos os momentos mais importantes das nossas carreiras juntos no court, um contra o outro.

"Por isso, é mais um episódio, e estou feliz por isso e entusiasmado, não? Vai ser um momento especial e vamos tentar estar preparados para ele".

As hipóteses de se voltarem a encontrar no saibro pareciam ter acabado depois de Federer se ter retirado do circuito de terra batida antes de Roland Garros em 2016, preferindo preservar o seu corpo e concentrar-se em Wimbledon, onde conquistou um recorde de oito títulos.

Mas o jogador de 37 anos decidiu voltar a Paris pela primeira vez desde 2015 este ano e, quando disputar a sua primeira semifinal do Aberto da França desde 2012, não deve ser descartado.

No primeiro jogo no court central, Johanna Konta teve um desempenho impecável para vencer a finalista de 2018, Sloane Stephens, por 6-1 6-4, para se tornar a primeira mulher britânica a chegar aos últimos quatro em Paris desde Jo Durie em 1983. A britânica vai defrontar Marketa Vondrousova, uma das duas adolescentes que restam no sorteio.

O momento de Federer

O suíço venceu as últimas cinco partidas contra o canhoto, e talvez não enfrentar Nadal no saibro por um tempo tenha diminuído as cicatrizes de derrotas passadas, incluindo a final de 2008 em Roland Garros, quando Federer venceu apenas quatro jogos.

Um mês mais tarde, Nadal adicionou sal às feridas quando derrotou Federer no seu quintal de Wimbledon, no que muitos consideram o melhor jogo de ténis de todos os tempos.

Dado que se sentou na metade do sorteio que começou primeiro, Federer também tem um dia extra para se recuperar para o blockbuster. Ele insiste que está ansioso pela sexta-feira.

"Estou muito feliz por jogar contra o Rafa, porque se quisermos fazer ou alcançar alguma coisa no saibro, inevitavelmente, em algum momento, vamos passar pelo Rafa, porque ele é muito forte e vai estar lá", disse Federer.

"Sabia que, quando me inscrevi no saibro, esperava que isso acontecesse. Se tivesse tido uma mentalidade diferente para o evitar, não deveria ter jogado no saibro. Por isso, penso que foi essa mentalidade que me ajudou a jogar tão bem até agora neste torneio".

Federer disse que derrotar Nadal na final do Open da Austrália de 2017 foi um dos maiores destaques de uma carreira repleta de troféus - há uma década que não triunfava sobre o espanhol num torneio importante.

Uma vitória sobre Nadal no Open de França, pela primeira vez e na sua idade avançada de tenista, também teria de estar lá em cima.

No entanto, durante algum tempo, na terça-feira, parecia que Federer nunca lá chegaria.

Empatado em sets com Wawrinka, vendo break point após break point evaporar-se e desperdiçando dois set points a 5-4 no terceiro, Federer enfrentou dois break points no jogo seguinte.

Ponto chave

No primeiro, Wawrinka acertou um belo drop shot da linha de serviço com Federer numa posição problemática. Em vez de avançar, Wawrinka perdeu a sua vantagem no posicionamento em court e recuou.

Federer empurrou o seu forehand para a linha de fundo e o backhand de Wawrinka - que escorregou na sua pancada favorita - foi parar à rede.

Tal como fez no tiebreak do primeiro set, Federer ganhou uma vantagem inicial e manteve-a.

Para ajudar Federer a passar o terceiro set, ele serviu e voleou repetidamente no segundo saque, enquanto Wawrinka voltava pela tabela.

Federer esteve muitas vezes na rede e impressionou, ganhando 41 de 60 pontos.

Sobreviveu a duas duplas faltas e a um break point no último jogo para fechar o campeão de 2015, que saiu sob grandes aplausos.

Federer melhorou para 23-3 contra o seu companheiro, não pagando o preço de ter feito apenas 2 em 18 pontos de break, quatro meses depois de ter feito 0 em 12 numa derrota na quarta ronda do Open da Austrália para Stefanos Tsitsipas.

Apesar da derrota, foi uma exibição corajosa de Wawrinka depois do seu clássico de cinco horas com Tsitsipas no domingo. Mostrou que está de volta depois de uma cirurgia ao joelho em 2017.

Nishikori também suportou uma maratona contra Benoit Paire, que terminou na segunda-feira. Isto depois de uma vitória em cinco sets sobre Laslo Djere.

Difícil para Nishikori

O japonês, finalista do Open dos Estados Unidos de 2014, joga mais cinco sets no início dos majors do que gostaria e o resultado é que pouco resta no tanque para o final do negócio contra alguns dos melhores de sempre.

Foi forçado a retirar-se contra o atual nº 1 Novak Djokovic nos quartos de final do Open da Austrália e também não conseguiu oferecer muito contra Nadal.

Federer, Nadal, Djokovic - que enfrenta Alexander Zverev na quarta-feira - e Andy Murray são os quatro grandes do ténis masculino.

Murray não está em digressão, pois prepara-se para regressar de problemas de longa data na anca num torneio de duplas em Londres, em junho, mas a sua colega britânica Konta está. A 26ª cabeça de série está a meio de uma reviravolta na sua carreira.

Os precedentes existem: Jelena Ostapenko nunca tinha ganho um encontro no Open de França, mas conquistou o título em 2017.

Será que a grande servidora Konta, semifinalista em Wimbledon há dois anos, conseguirá repetir esse feito em 2019? Ela estava 0-4 entrando nesta edição.

Por uma vaga na final, ela enfrentará a canhota Vondrousova, outra jogadora que teve uma preparação frutífera no Aberto da França.

Vondrousova, 38ª classificada, derrotou Petra Martic, 31ª cabeça de série, por 7-6 (1) 7-5, dois meses depois de a croata a ter vencido numa final em Istambul.

Em mais um jogo de suspense em Lenglen, repleto de uma variedade deslumbrante, Martic não conseguiu servir no primeiro set a 5-3 e perdeu três set points consecutivos a 6-5.

Federer e Nadal vão jogar na Chatrier e Wawrinka, por exemplo, vai estar em sintonia, apesar da sua derrota.

"Sou um grande fã deste desporto. Por isso, quando temos a oportunidade de ter na semifinal do Open de França o Roger contra o Rafa, vamos ligar a televisão e ver", disse.

Fonte: edition.cnn.com