Fechamento de estrada por protesto climático causa congestionamento e acidente na A27

Ativistas ecologistas causam uma grande perturbação na autoestrada A27 perto de Bremen, levando a uma ordem judicial para o fechamento total. Isso resulta em um congestionamento de trânsito de longa distância e um acidente, atraindo muitas críticas.

Durante um protesto ambiental, a polícia fechou completamente a autoestrada A27 perto do entroncamento de Bremen por mais de uma hora. Os manifestantes penduraram faixas de uma ponte acima ao meio-dia. O fechamento resultou em um congestionamento de trânsito que se estendeu por seis quilômetros, levando a um acidente envolvendo três veículos, um dos quais capotou. Quatro indivíduos sofreram ferimentos leves.

As tensões entre os ativistas e a cidade de Achim aumentaram antes do evento. Os ativistas initially pretendiam realizar seu protesto durante o trânsito ativo na ponte, mas a cidade proibiu isso, citando preocupações com a segurança. A cidade acabou permitindo uma demonstração na ponte em vez disso.

Os ativistas recorreram ao Tribunal Administrativo de Stade, que decidiu que a autoestrada deveria permanecer fechada para a demonstração por uma hora. A cidade recorreu dessa decisão perante o Tribunal Administrativo Superior de Baixa Saxônia, resultando na redução do fechamento para meia hora. Em uma declaração posterior, o tribunal afirmou que não compartilhava da mesma opinião do tribunal de Stade.

Priorizando a Segurança em detrimento do Direito de Assembleia?

O tribunal argumentou que um fechamento total da A27 não era necessário para manter o equilíbrio entre os direitos fundamentais afetados. O fechamento impôs riscos significativos tanto aos usuários da estrada quanto aos residentes locais, que o tribunal considerou mais importantes do que o direito de assembleia. O recurso da cidade se concentrou apenas na redução do tempo, deixando as autoridades vinculadas às circunstâncias específicas.

Os ativistas citam um processo criminal pendente em resposta a um protesto semelhante ao longo da A27 durante a conferência de ministros dos transportes de 2021 como a causa de sua ação. Um veredicto do tribunal local de Achim é esperado no futuro. "Diariamente, o trânsito prejudicial e mortal causa danos graves a muitas pessoas e animais", afirmaram os ativistas.

A União da Polícia Alemã (DPolG) em Bremen expressou fortes críticas à decisão do tribunal. "Criar um congestionamento artificial em uma autoestrada federal, mesmo com limite de velocidade, representa riscos persistentes", disse o presidente do estado, Bernard Soika. "Acho negligente prioritizar a liberdade de assembleia acima da segurança e vidas dos outros", protestou Soika.

Após a decisão do tribunal, os ativistas argumentaram que sua demonstração era necessária devido aos impactos prejudiciais do trânsito pesado no meio ambiente e na saúde pública. No entanto, o juiz priorizou a segurança rodoviária e o bem-estar dos residentes locais em detrimento do direito dos ativistas de se reunirem, ordenando um período de fechamento mais curto para a autoestrada. O meio ambiente e a preocupação com sua preservação permaneceram um tema central ao longo dos protestos e das discussões subsequentes.

