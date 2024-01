Fazedores de história e arriscados: 15 das fotografias mais interessantes tiradas no século passado

Durante o próximo mês, as duas galerias comerciais apresentam mais de 150 impressões de artistas como Henri Cartier-Bresson e Richard Avedon, lado a lado, na exposição conjunta "The Photographers".

Desde os primeiros trabalhos do inventor da luz estroboscópica e do icónico retrato de Winston Churchill de Edward Steichen, até às fotos de celebridades dos Swinging Sixties de David Bailey e aos nus picantes do controverso fotógrafo chinês Ren Hang, a exposição traça o desenvolvimento do meio, tanto como técnica como forma de arte.

Percorra a galeria acima para ver algumas das fotografias mais interessantes dos últimos 100 anos.

A exposição"The Photographers 2015" está patente até 24 de dezembro de 2015.

Fonte: edition.cnn.com